I pronostici di venerdì 7 giugno: qualificazioni Mondiali e amichevoli internazionali

I pronostici di venerdì 7 giugno: ci sono partite di qualificazione ai Mondiali del 2026 e delle amichevoli internazionali.

Continuano le amichevoli di preparazione agli imminenti Europei in Germania, e tra le squadre impegnate stasera ci sarà proprio la nazionale di casa che se la vedrà con la Grecia in una partita da vincere per ritrovare sicurezza dopo lo scialbo 0-0 con l’Ucraina.

Vittoria probabile anche per l’Inghilterra che dopo avere segnato tre reti alla Bosnia potrebbe ripetersi di goleada anche contro l’abbordabile Islanda.

Pronostici altre partite

In Africa si giocano anche delle partite di qualificazione ai Mondiali del 2026: successi alla portata per Costa d’Avorio e Marocco contro Gabon e Zambia, promette gol la sfida tra Nigeria e Sudafrica.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Nigeria vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Nigeria-Sudafrica, em>Qualificazioni Mondiali, ore 21:00

Vincenti

• Germania (in Germania-Grecia, Amichevole, ore 20:45)

• Scozia (in Scozia-Finlandia, Amichevole, ore 20:45)

• Costa d’Avorio (in Costa d’Avorio-Gabon, Qualificazioni Mondiali, ore 21:00)

• Marocco (in Marocco-Zambia, Qualificazioni Mondiali, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Inghilterra-Islanda, Amichevole, ore 20:45

• Nigeria-Sudafrica, Qualificazioni Mondiali, ore 21:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Polonia-Ucraina, Amichevole, ore 20:45

Il “clamoroso”

Marocco vincente con un solo gol di scarto (in Marocco-Zambia, Qualificazioni Mondiali, ore 21:00)