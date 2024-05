Sinner, Anna Kalinskaya non ci sta: la tennista vuota il sacco

Sinner, la tennista russa ha deciso di dire la sua e di reagire pubblicamente ai pettegolezzi dei giorni scorsi: la verità della Kalinskaya.

I primi indizi erano fumosi e inconsistenti. Sembrava pretestuoso ipotizzare che Jannik Sinner e Anna Kalinskaya stessero insieme solo perché, guarda caso, si trovavano entrambi allo stesso circolo di tennis a Torino, qualche settimana fa. E non era detto neppure che il collier che la bella russa ha sfoggiato in campo dovesse essere necessariamente un regalo dell’azzurro. Non c’era mica scritto il suo nome sopra, d’altronde.

Poi, però, mentre l’altoatesino passeggiava a Montecarlo, un tifoso lo ha fermato per scattarsi una foto insieme. Il numero 2 del mondo non poteva certo immaginare che quello scatto facesse il giro del mondo, eppure è successo. È successo perché lui, ignaro del rischio che stava correndo, ha lasciato il suo smartphone in conversazione a favore di camera, mentre posava per quella fotoricordo. La frittata era ormai fatta: con l’ausilio dello zoom, uno dei suoi fan ha scoperto che sullo screen c’era scritto Anna, presumendo quindi che, in quel momento, Jannik stesse parlando proprio con la Kalinskaya.

Ora che Dagospia li ha paparazzati a cena insieme a Parigi, non ci sono più dubbi sulla veridicità di questi rumors. Non aspettatevi che Sinner ufficializzi la relazione, però, essendo lui poco avvezzo al gossip e molto geloso della sua vita privata. Basti dire, a testimonianza di ciò, che non si è mai minimamente preoccupato, a suo tempo, di smentire le voci relative a un presunto flirt con la modella Laura Margesin. Qualche mese dopo il gossip, si era limitato a presentarsi a San Siro con Maria Braccini, mettendo tutti a tacere con nonchalance ed estrema eleganza.

Sinner, addio privacy: passo falso della Kalinskaya

Già, Maria Braccini. Ma che ne è stato di lei, che è stata al suo fianco per oltre 3 anni?



Non è dato saperlo. Fra di loro c’è sempre stato un patto e l’influencer toscana non ha mai violato l’accordo di “riservatezza” voluto dal suo fidanzato. Cosa che alla Kalinskaya, invece, sempre a patto che sia vero, come si dice, che c’è del tenero tra lei e Jannik, proprio non va giù. Non sembra intenzionata a fare mistero di questo presunto amore appena nato, tanto è vero che ha già fatto qualcosa di abbastanza eclatante alla luce del sole.

Quando, qualche ora fa, prima ancora che circolassero le foto a Parigi, ul canale Instagram del Roland Garros è apparso un video che testimoniava l’arrivo di Sinner all’impianto, Anna si è precipitata a lasciare il suo like. Si sarebbe potuto confondere in mezzo a tanti, ma i social, si sa, sono pieni di aspiranti Sherlock Holmes capaci di trovare indizi in ogni dove. E di dimostrare, con uno screenshot, che difficilmente la tennista sarà riservata e “attenta” ai passi falsi come colei che l’ha preceduta, nel caso in cui le rose dovessero realmente fiorire.