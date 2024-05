Jannik Sinner, tutto deciso: scoppia il putiferio

Jannik Sinner, il tennista azzurro ha ufficializzato la sua presenza al Roland Garros ma adesso si deve “difendere” da altre accuse che gli arrivano dal mondo della moda. Ecco cos’è successo

Jannik Sinner fortunatamente si è messo alle spalle il problema all’anca e da un paio di giorni ha ufficializzato la sua presenza al secondo slam della stagione, il Roland Garros di Parigi. Una città che vedrà l’italiano, si spera, anche ad agosto, quando ci saranno le Olimpiadi che sono un altro obiettivo dell’altoatesino.

Adesso l’asticella si è alzata anche in maniera abbastanza sensibile, con il target che è diventato quello di essere il nuovo numero uno al mondo nello spazio di pochissimo tempo. Le possibilità, come vi abbiamo spiegato da queste colonne, che tutto questo possa succedere nelle prossime settimane ci sono e sono tante. Anche se non dipende tutto da Jannik ma soprattutto da come andrà la stagione di Djokovic. Un Sinner che, comunque, adesso, è anche uno dei più ricercati dalla moda. Essendo in vista così tanto è un punto di riferimento per molti. Ma, intervistato da mowmag.com, il giornalista esperto di costume Nicola Santini ha sottolineato come, una casa come Gucci, avrebbe sbagliato a sceglierlo.

Jannik Sinner e la collaborazione con Gucci

Tennis, gossip e moda sono andati quasi sempre a braccetto, lo sappiamo. E nel corso degli anni non è mai cambiato nulla. E a domanda specifica sulla collaborazione tra Sinner e Gucci, Santini ha risposto in questo modo: “Da Patrizia Reggiani in avanti con le partnership Gucci non ha mai azzeccato tanto. Perché a forza di andare dove tira la corrente un marchio che ha fatto la storia del lusso italiano di stagione in stagione non ce la fa ad imporre un’identità”.

Questo il commento. Anche se, ovviamente, sono le star che tirano la moda. A Sinner lo abbiamo visto spesso entrare in campo con quella stupenda borsa Gucci che lui poi appoggia sulla panchina. Una borsa bellissima che fa venire l’acquolina in bocca soprattutto a chi se la può permettere. Ma non solo, anche a chi la guarda con estremo interesse e curiosità. Forse tanto sbagliato, secondo il nostro modesto avviso, non lo è.