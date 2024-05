Girona-Granada, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Girona-Granada è una partita valida per la trentottesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Quella che sta per concludersi è una stagione che resterà per sempre nei ricordi di ogni tifoso del Girona. Per i catalani, che prima di quest’anno non avevano mai frequentato le zone nobili della classifica della Liga, è stata un’annata stratosferica, per certi versi irripetibile (?), che ha visto una squadra il cui obiettivo principale era inizialmente la salvezza chiudere addirittura tra le prime tre, dietro a Real Madrid e Barcellona.

Tra gli artefici di questo capolavoro c’è di sicuro il tecnico Michel, ma bisogna ovviamente elogiare anche la società, brava nel puntare su giocatori validi ma forse con poco appeal internazionale – vedi l’attaccante ucraino Artem Dovbyk, a quota 21 gol in campionato – e che con ogni probabilità rivenderà a peso d’oro nei prossimi mercati. Il Girona è reduce da una bella vittoria, la ventiquattresima della stagione, ottenuta in casa del Valencia (1-3) ma il secondo posto è ormai irraggiungibile, essendo i cugini del Barcellona volati a +4. Gli uomini di Michel si accontenteranno del terzo, che vale in ogni caso la partecipazione alla Champions League, un traguardo impensabile fino a poco tempo fa. I biancorossi chiuderanno a Montilivi contro una formazione già retrocessa da tempo, il Granada. Gli andalusi, penultimi, hanno staccato la spina ormai da settimane e nell’ultimo turno hanno incassato la quarta sconfitta consecutiva arrendendosi 2-1 al Celta Vigo. E adesso non resta che iniziare a programmare la prossima stagione, pianificando un’immediata risalita.

Come vedere Girona-Granada in diretta tv e streaming

Girona-Granada, valida per la trentottesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Girona ha voglia di chiudere in bellezza una stagione storica, in cui i catalani sono andati oltre ogni rosea aspettativa. La vittoria dovrebbe arrivare senza grossi problemi in un match da almeno tre reti complessive.

Le probabili formazioni di Girona-Granada

GIRONA (4-3-3): Gazzaniga; Eric Garcia, David Lopez, Blind, Miguel; A. Garcia, Herrera, Martin; Tsygankov, Dovbyk, Savinho.

GRANADA (4-4-2): Martinez; Mendez, Rubio, Torrente, Neva; Pellistri, Gumbau, Sergio Ruiz, Villar; Corbeanu, Boyé.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1