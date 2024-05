Genoa-Bologna, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Genoa-Bologna è una partita della trentottesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Non c’è granché in palio nella sfida del “Ferraris” tra Genoa e Bologna, due squadre che non possono far altro che cercare di migliorare l’attuale posizione. I liguri non sono mai stati realmente coinvolti nella lotta per la salvezza, arrivata con mesi di anticipo. L’undicesimo posto – da difendere da un possibile assalto del Monza – certifica l’ottimo lavoro di Alberto Gilardino, capace di condurre in salvo senza problemi una neopromossa.

Ciò che ha sorpreso di più di questo Genoa, oltre ad un’impeccabile organizzazione di gioco, è il carattere che ha mostrato in ogni partita, sia contro le dirette concorrenti che contro le big. I rossoblù, trascinati dall’islandese Gudmundsson (14 gol in campionato), hanno mantenuto alta la soglia dell’attenzione anche nell’ultimo periodo, a salvezza già conquistata. Domenica scorsa, pur incassando la prima sconfitta dopo tre gare (1-0 all’Olimpico contro la Roma), hanno dato filo da torcere ai giallorossi e lo stesso avevano fatto due settimane prima a San Siro contro il Milan (3-3). Per il Bologna, invece, questa stagione è già finita dritta tra le migliori di ogni epoca, con gli uomini di Thiago Motta che hanno addirittura strappato la qualificazione alla prossima Champions League, chiudendo a sorpresa tra le prime quattro. Nel posticipo di lunedì scorso al “Dall’Ara” gli emiliani hanno però fallito il sorpasso sulla Juventus, facendosi riacciuffare negli ultimi 10 minuti dopo essere andati in vantaggio di tre gol (3-3). La possibilità di chiudere al terzo posto, tuttavia, è ancora intatta ma oltre a battere il Genoa bisognerà fare attenzione anche all’Atalanta, a -2 e con una gara in meno.

Genoa-Bologna: le ultime notizie sulle formazioni

Per l’ultima di campionato Gilardino ritrova alcuni giocatori assenti da tempo per infortunio: i vari Malinovskyi, Vitinha e Bani potrebbero giocare qualche minuto nella ripresa. Speranze anche per Messias, anche lui frenato dagli infortuni nell’ultimo periodo. Davanti riecco il tandem Gudmundsson-Retegui.

Non ce la fa Zirkzee nel Bologna: il centravanti olandese, a sorpresa escluso dai convocati per l’Europeo, resta out anche per la sfida di Marassi. A prendere il suo posto toccherà di nuovo ad Odgaard. In porta Motta potrebbe regalare avvicendare Skorupski e Ravaglia.

Come vedere Genoa-Bologna in diretta tv e in streaming

La sfida Genoa-Bologna è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio “Ferraris” di Genova e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Genoa-Bologna anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. Il canale dedicato all’evento è Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Chiudere al terzo posto significherebbe intascare circa 2 milioni e mezzo in più, cifra che al Bologna può fare parecchio comodo. Crediamo dunque che i felsinei abbiano motivazioni maggiori e siano leggermente favoriti, anche se il Genoa non sembra aver intenzione di fare regali: entrambe dovrebbero andare a segno.

Le probabili formazioni di Genoa-Bologna

GENOA (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Thorsby, Martin; Gudmundsson, Retegui.

BOLOGNA (4-1-4-1): Ravaglia; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Freuler; Ndoye, Aebischer, Fabbian, Saelemaekers; Odgaard.

Genoa-Bologna: chi vince? Genoa

Pareggio

Bologna View Results

POSSIBILE RISULTATO: 1-2