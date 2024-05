Venezia-Palermo, playoff Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Venezia-Palermo è una partita valida per il ritorno delle semifinali dei playoff di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Non poteva chiedere di meglio, il Venezia. Nell’andata della semifinale dei playoff di Serie B i lagunari hanno portato a casa una vittoria pesantissima producendo il minimo sforzo. Porta la firma di Pierini il gol che ha deciso una partita equilibratissima, in cui la squadra più vivace, tra le due, è stata il Palermo: i rosanero però hanno peccato in termini di cinismo, sprecando molte occasioni e non riuscendo a sfruttare il fattore campo.

Nel ritorno, infatti, non ci saranno gli oltre trentamila del “Barbera” a spingere gli uomini di Michele Mignani, costretti a vincere con ben due gol di scarto per approdare in finale e continuare a sognare la promozione in Serie A. Le semifinali playoff non prevedono né supplementari né rigori: il Venezia, in virtù del miglior piazzamento in classifica, potrebbe dunque permettersi di perdere anche con un solo gol di scarto e superare il turno ugualmente. Pertanto, servirà una grande prestazione offensiva ai siciliani per ribaltare il risultato dell’andata, sulla falsariga di quella dello scorso settembre. Ad inizio torneo il Palermo, allenato all’epoca da Eugenio Corini, rifilò tre gol agli arancioneroverdi nel match del “Penzo” (1-3). Da allora, tuttavia, di acqua sotto i ponti ne è passata davvero parecchia: nel 2024, ad esempio, il Venezia ha perso solamente una partita tra le mura amiche (2-3 con la Reggiana).

Venezia-Palermo: le ultime notizie sulle formazioni

Due rientri importanti per Vanoli, che recupera in un colpo solo Ellertson e Altare, entrambi assenti a Palermo per squalifica. Certo della titolarità l’ex Cagliari, che andrà a completare il terzetto difensivo insieme a Idzes e Sverko. In attacco Pierini è favorito su Gytkjaer, soprattutto dopo il gol realizzato in Sicilia.

Pochi cambi anche nel Palermo, con Mignani che in porta si affiderà a Pigliacelli: Desplanches, infatti, si è fatto male nel match d’andata. I dubbi dell’ex tecnico del Bari sono in difesa e in attacco, dove si contendono una maglia da titolare Graves e Nedelcearu e Lund e Di Mariano.

Come vedere Venezia-Palermo in diretta tv e in streaming

La sfida tra Venezia e Palermo è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Penzo” di Venezia e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal canale 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Il Venezia ha la qualificazione in pugno: ai lagunari basterà una gara accorta – l’ultima volta che ha perso con due gol di scarto è stato a gennaio – per staccare il pass per la finale. Viceversa, il Palermo dovrà necessariamente prendersi qualche rischio contro una squadra che sa come fare male in contropiede. Ci aspettiamo una partita prolifica, in particolar modo nel secondo tempo: almeno tre le reti complessive.

Le probabili formazioni di Venezia-Palermo

VENEZIA (3-5-2): Joronen; Idzes, Altare, Sverko; Candela, Andersen, Tessmann, Busio, Bjarkason; Pierini, Pohjanpalo.

PALERMO (3-4-1-2): Pigliacelli; Nedelcearu, Lucioni, Marconi; Diakitè, Segre, Gomes, Di Mariano; Ranocchia; Brunori, Soleri.

Il Palermo riuscirà a vincere con almeno due gol di scarto?

POSSIBILE RISULTATO: 2-2