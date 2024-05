Manchester City-Manchester United, finale FA Cup: streaming, formazioni, pronostici

Manchester City-Manchester United è la finale dell’edizione 2023-24 dell’FA Cup e si gioca sabato alle 16:00: statistiche, probabili formazioni, pronostici, tv e streaming.

La FA Cup si è “trasformata” nel derby di Manchester e per il secondo anno di fila, a contendersi la principale coppa inglese, saranno City e United, pronti a darsi battaglia nella finale di Wembley. I Red Devils vanno a caccia della rivincita: un anno fa pur restando in partita fino all’ultimo furono costretti ad arrendersi ai cugini (2-1), naturalmente favoritissimi anche in quest’occasione.

Un’eventuale successo, stavolta, avrebbe un significato diverso, ben più importante: il Manchester United non è riuscito a qualificarsi alle coppe europee tramite il campionato e soltanto aggiudicandosi la FA Cup staccherebbe un pass per l’Europa League, “rivoluzionando” contemporaneamente la classifica della Premier League, terminata una settimana fa. Se la squadra di Erik ten Hag dovesse spuntarla, infatti, sarebbe il Newcastle, arrivato settimo, a rimanere fuori dall’Europa, mentre il Chelsea, sesto, dovrebbe accontentarsi della Conference League. Per lo United è infine l’unico modo per “salvare” una stagione fallimentare su tutti i fronti: il tecnico olandese ha già le valigie in mano e all’orizzonte si scorge l’ennesima “rivoluzione”.

Guardiola e quel profumo di Double

Umore diametralmente opposto invece in casa City: Pep Guardiola e i suoi uomini hanno appena vinto la loro quarta Premier League di fila (sesta negli ultimi sette anni) confermando di avere qualcosa in più rispetto alle altre.

La vittoria, abbastanza netta (3-1), sul West Ham domenica scorsa ha permesso ai Cityzens di vincere il duello a distanza con l’Arsenal, rimasto di nuovo a bocca asciutta come un anno fa. L’allenatore catalano non è riuscito a fare il bis in Champions League – brucia ancora l’eliminazione ai rigori con il Real Madrid – ma può comunque realizzare un bel Double (accoppiata coppa-campionato) che non è affatto da buttare. A Wembley Guardiola avrà l’intera rosa a disposizione: schiererà la formazione tipo, anche se in porta toccherà ad Ortega, secondo di Ederson e portiere “di coppa”. Nello United sono arruolabili Varane e Lisandro Martinez: ten Hag dovrebbe schierarli entrambi, dando fiducia anche a Diallo, tra i miglior in campo nelle ultime partite.

Come vedere Manchester City-Manchester United in diretta streaming

La finale Manchester City-Manchester United è in programma sabato alle 16:00.

Il pronostico

Questo City è quasi impossibile da fermare. Gli uomini di Pep Guardiola dallo scorso dicembre non hanno mai perso – escludendo ovviamente la sconfitta ai rigori con il Real Madrid – e si sono aggiudicati ben sette degli ultimi otto derby contro gli odiati rivali cittadini. Il Manchester United ha chiuso il campionato in crescendo e cercherà di gettare il cuore oltre l’ostacolo ma potrebbe non bastare: Manchester City favorito in una gara che dovrebbe regalare almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Manchester City-Manchester United

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Walker, Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden; Haaland.

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Wan-Bissaka, Varane, Lisandro Martinez, Dalot; Mainoo, Casemiro; Diallo, Bruno Fernandes, Garnacho; Hojlund.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1