Comunicato ufficiale, ecco l’allenatore della Juve per il prossimo anno

Comunicato ufficiale della Juventus: ecco l’allenatore del prossimo anno della società bianconera. Confermate tutte le anticipazioni degli ultimi giorni. Scelta fatta

Dentro la Juventus l’aria di rivoluzione è totale e non riguarda solamente la squadra maschile ma pure quella femminile. Nei giorni scorsi hanno lasciato ufficialmente il club prima Beeresteyn e poi Grosso, due pedine fondamentali degli ultimi anni. Quindi i segnali ci sono tutti della voglia di aprire un nuovo ciclo.

La Juve ha sempre alzato un trofeo nel corso della stagione nonostante nelle ultime due lo scudetto sia andato alla Roma. Ma pure in questa annata un poco così, la Supercoppa Italiana è stata vinta dalle bianconere nella finale di Cremona lo scorso gennaio. Certo, per un club che ha trionfato per il tricolore cinque volte di fila non è il massimo. Quindi si cercherà di tornare a vincere cambiando quasi tutto. A partire dal tecnico. La scelta, che era nell’aria da un poco di tempo. Adesso è ufficiale.

Comunicato ufficiale della Juve, è Canzi il nuovo allenatore

Un Max, dentro la Juventus, ci deve essere sempre a quanto pare. Visto che Braghin, che gestisce le operazioni al femminile, ha deciso di puntare ufficialmente su Max Canzi, che già in Juve–Roma si era visto a Biella. Arriva dal Pontedera, campionato di Serie C, dove ha raggiunto per due volte i playoff. Ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2026 con una opzione per un’altra stagione.

“Quella in provincia di Pisa è soltanto l’ultima avventura in ordine temporale del tecnico meneghino che, nella sua carriera, vanta una lunga esperienza prima come vice di Mario Beretta a Siena, Lecce, Torino, Brescia, Cesena, Latina e Salonicco, sponda PAOK, e poi come primo allenatore sulle panchine del Cagliari Primavera, dalla stagione 2015/2016 al marzo 2020 quando è diventato il vice di Walter Zenga in Prima Squadra sempre a Cagliari, dell’Olbia, della Turris e, appunto, del Pontedera”. Una scelta simile a quella che ha portato Soncin a prendersi il ruolo di commissario tecnico della nazionale maggiore italiana. Un uomo che viene dal maschile che, però ha tanta voglia di mettersi in gioco e che vuole ridare slancio ad una squadra in costruzione. Da rifondare. Forse ci vorrà del tempo, ma le basi ci sono.