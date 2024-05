Juventus-Monza, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Juventus-Monza è una partita valida per la trentottesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La prima Juventus di Paolo Montero – e la prima senza Massimiliano Allegri in panchina – è stata indecifrabile, con i bianconeri che sono riusciti ad evitare in extremis una sconfitta pesante in quel di Bologna contro la squadra allenata da quel Thiago Motta che, a quanto pare, a breve potrebbe diventare il nuovo “condottiero” della Vecchia Signora.

Dopo essere finita sotto di tre gol, la Juventus ha tirato fuori gli attributi a 10 minuti dalla fine, approfittando anche del calo fisico dei felsinei: Chiesa, Milik e Yildiz hanno riportato il risultato in parità, impedendo ai rossoblù di scavalcarli al terzo posto. La stagione di Danilo e compagni in realtà è già terminata: al di là della vicenda che ha riguardato Allegri, esonerato all’indomani della vittoria della Coppa Italia, la Juve ha messo in bacheca un trofeo, il primo dopo tre anni, ed ha conquistato la qualificazione alla Champions League, arrivando tra le prime cinque. L’obiettivo, adesso, è riprendersi il terzo posto – puramente simbolico – ma per riuscirci bisognerà battere il Monza nell’ultima giornata e farlo anche con diversi gol di scarto (al momento la differenza reti è peggiore rispetto a quella del Bologna, appaiato a quota 68 punti). Campionato già virtualmente in archivio da tempo anche per i brianzoli, che come lo scorso anno hanno ottenuto la salvezza con enorme anticipo. Per il tecnico Raffaele Palladino, tuttavia, questa potrebbe essere l’ultima apparizione sulla panchina biancorossa: un suo addio, dopo due salvezze consecutive, sembra imminente (e fisiologico).

Juventus-Monza: le ultime notizie sulle formazioni

Montero potrebbe cambiare qualcosa rispetto a Bologna: a destra c’è da sostituire lo squalificato Cambiaso e il suo posto si prepara a prenderelo Weah. In difesa chiedono spazio Rugani e Alex Sandro, mentre a centrocampo McKennie sembra essere in leggero vantaggio su Miretti. Il tecnico concederà minuti anche al rientrante Fagioli, appena tornato a disposizione dopo la squalifica per via delle scommesse illegali. Davanti, infine, toccherà ai soliti Vlahovic e Chiesa.

Dall’altro lato, anche Palladino pensa di dare spazio a chi ha giocato meno. In mediana solito ballottaggio tra Gagliardini e Bondo, in porta invece Sorrentino può prendere il posto di Di Gregorio, che non è al meglio. Abbastanza folta la lista degli indisponibili: non sono a disposizione i vari Maldini, Andrea Carboni e Ciurria.

Come vedere Juventus-Monza in diretta tv e in streaming

La sfida tra Juventus e Monza, in programma sabato alle 18:00 all’Allianz Stadium di Torino, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

Classico match di fine campionato, in un’atmosfera quasi balneare. La Juventus dovrebbe chiudere con una vittoria, che manca addirittura da inizio aprile (sei pareggi di fila, da allora, per i bianconeri). Con ogni probabilità i gol non mancheranno allo Stadium e verosimilmente il Monza ne segnerà almeno uno.

Le probabili formazioni di Juventus-Monza

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Iling Jr.; Vlahovic, Chiesa.

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli, Izzo, Pablo Marì, Kyriakopoulos; Bondo, Pessina; Zerbin, Colpani, Mota Carvalho; Djuric.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1