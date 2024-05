I pronostici di venerdì 24 maggio: Serie A, Liga, Serie B e altri campionati

I pronostici di venerdì 24 maggio: in campo Serie A e Liga, i playoff di Serie B e altri campionati minori.

Prosegue stasera l’ultima giornata di Serie A con la sfida tra Genoa e Bologna. Chiudere al terzo posto significherebbe intascare circa 2 milioni e mezzo in più, cifra che al Bologna può fare parecchio comodo. Anche per questo motivo i felsinei avranno motivazioni maggiori e partono leggermente favoriti, anche se il Genoa non sembra aver intenzione di fare regali: entrambe dovrebbero andare a segno.

Passerella finale in Liga per il Girona che non può migliorare il suo terzo posto ma vorrà salutare con un’altra vittoria i suoi tifosi in una stagione comunque storica: contro il Granada già retrocesso tre punti probabili e anche un alto numero di gol.

Pronostici altre partite

Si gioca anche il ritorno della prima semifinale playoff di Serie B. Il Venezia vittorioso in trasferta 1-0 all’andata ha la qualificazione in pugno: ai lagunari basterà una gara accorta – l’ultima volta che ha perso con due gol di scarto è stato a gennaio – per staccare il pass per la finale. Viceversa, il Palermo dovrà necessariamente prendersi qualche rischio contro una squadra che sa come fare male in contropiede. I gol non dovrebbero mancare, in particolar modo nel secondo tempo: almeno tre le reti complessive.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Bologna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Genoa-Bologna, Serie A, ore 20:45

Vincenti

• Austria Vienna (in Austria Vienna-Hartberg, Austria Bundesliga, ore 19:30)

• Bodø Glimt (in Bodø Glimt-KFUM Oslo, Eliteserien, ore 19:00)

• Girona (in Girona-Granada, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Austria Vienna-Hartberg, Austria Bundesliga, ore 19:30

• Venezia-Palermo, Serie B, ore 20:30

• Girona-Granada, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Alanyaspor-Antalyaspor, Super Lig, ore 19:00

• Genoa-Bologna, Serie A, ore 20:45

Il “clamoroso”

Bologna vincente e almeno un gol per squadra (in Genoa-Bologna, Serie A, ore 20:45)