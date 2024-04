Everton-Nottingham Forest, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Everton-Nottingham Forest è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 14:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Una tra Everton e Nottingham Forest potrebbe ritrovarsi in zona rossa quando le due squadre scenderanno in campo domenica pomeriggio per affrontarsi in un elettrizzante scontro salvezza.

Il Luton, che nel momento in cui scriviamo è terzultimo, in caso di vittoria con il Brentford ventiquattr’ore prima le scavalcherebbe entrambe, arrampicandosi al sedicesimo posto, a quota 28. Un possibile scenario che spiega perfettamente la situazione complicata in cui versano Toffees e Reds, resa ancora più difficile dalle penalizzazioni comminate dalla federcalcio inglese nel corso del campionato. L’Everton si ritrova con 8 punti in meno, il Forest con 4. Ci sono ancora i ricorsi che potrebbero stravolgere la classifica – uno è stato accolto lo scorso febbraio, restituendo 2 punti al club di Liverpool – ma in attesa dell’esito il rischio Championship è diventato concreto.

La squadra di Sean Dyche intanto lunedì è stata presa a pallate dal Chelsea (un umiliante 6-0). Ed ha riportato coi piedi per terra i tifosi dei Toffees, ringalluzziti dal succeso ottenuto una settimana prima contro il Burnley.

Il Forest sta subendo troppi gol

Il Nottingham Forest in classifica ha un punto in meno dell’Everton e negli ultimi due mesi è riuscito a battere solamente il Fulham. Quanti rimpianti invece sabato scorso dopo il 2-2 con il Wolverhampton.

I Reds ad inizio secondo tempo avevano ribaltato i Wolves ma la gioia per il gol di Danilo è durata a malapena cinque minuti, prima che il brasiliano Cunha riportasse il match in parità. Nuno Espirito Santo, che in inverno ha preso il posto di Steve Cooper, sta cercando di cambiare pelle al Forest, di imprimere una “svolta propositiva” ma gli effetti ancora non si vedono. O meglio, la squadra sta subendo molti gol e non colleziona un clean sheet da febbraio.

Come vedere Everton-Nottingham Forest in diretta tv e in streaming

Everton-Nottingham Forest è in programma domenica alle 14:30. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Arena (canale 204). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Partita che si preannuncia tesa e per larghi tratti anche contratta, anche se l’atteggiamento più spregiudicato del Forest nell’ultimo periodo fa pensare ad un match movimentato, da almeno un gol per parte. Attenzione ai cartellini gialli, scontrandosi due squadre che collezionano in media più di due a partita.

Le probabili formazioni di Everton-Nottingham Forest

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Godfrey, Tarkowski, Keane, Mykolenko; Harrison, Garner, André Gomes, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

NOTTINGHAM FOREST (4-2-3-1): Sels; Williams, Omobamidele, Murillo, Ola Aina; Danilo, Yates; Reyna, Gibbs-White, Hudson-Odoi; Wood.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1