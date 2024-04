Aston Villa-Bournemouth è una partita della trentaquattresima giornata di Premier League e si gioca domenica alle 16:00: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Ci sono voluti i calci di rigore per piegare un ostico Lille ma alla fine l’Aston Villa non ha deluso le aspettative ed è riuscito a qualificarsi alle semifinali di Conference League, dove resta il grande favorito per la vittoria finale. In Francia, giovedì scorso, i Villans se la sono vista brutta: a tre minuti dalla fine dei tempi regolamentari erano fuori, prima che un gol del difensore Matty Cash trascinasse la sfida ai supplementari.

Ai rigori, poi, il protagonista assoluto è stato il portiere Emiliano Martinez: il campione del mondo ne ha parati ben due, battibeccando continuamente anche con la curva del Lille al fine di rendere il clima ancora più teso. L’Aston Villa, ironia della sorte, è l’unica squadra inglese ancora in corsa nelle tre competizioni continentali: in semifinale ci sarà l’Olympiacos, mentre in un’eventuale finale una tra Fiorentina e Club Brugge. Prima di ricominciare a pensare alla Conference, però, gli uomini di Unai Emery devono tornare subito a concentrarsi sul campionato, dove è serratissimo il duello con il Tottenham per il quarto posto, che vorrebbe dire tornare a giocare la Champions League il prossimo anno.

Villans, continua il testa a testa con gli Spurs

In questo momento i Villans hanno 3 punti in più degli Spurs, che hanno tuttavia una gara in meno (devono recuperare il derby tutto londinese con il Chelsea).

Domenica scorsa hanno realizzato intanto una vera e propria un’impresa, battendo 2-0 l’Arsenal all’Emirates Stadium ed infliggendo ai Gunners il primo k.o. in Premier League del 2024, che potrebbe costargli il titolo. In questo fine settimana si ritorna invece al Villa Park, dove sarà ospite un Bournemouth che nonostante abbia ormai raggiunto la quota salvezza – ha 42 punti – non sta dimostrando affatto di essere “sazio”: nell’ultimo turno le Cherries di Andoni Iraola hanno fatto lo sgambetto al Manchester United, fermato sul pareggio (2-2) al Vitality Stadium. Per i rossoneri è stato il sesto risultato positivo nelle ultime sette giornate.

Come vedere Aston Villa-Bournemouth in diretta tv e in streaming

La sfida tra Aston Villa e Bournemouth, in programma domenica alle 16:00, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti del massimo campionato inglese di calcio sono in possesso di Sky, ma la piattaforma satellitare ha scelto di dare priorità ad altre partite.

Il pronostico

Escludendo l’impresa di Londra, l’Aston Villa negli ultimi due mesi è stato molto discontinuo ed ha perso molti punti per strada. Secondo noi non è scontata la vittoria con il Bournemouth, se consideriamo che la squadra di Emery in settimana ha giocato pure i supplementari. Gli ospiti quasi certamente riusciranno a trovare la via del gol, come del resto fanno ininterrottamente da sette turni di campionato.

Le probabili formazioni di Aston Villa-Bournemouth

ASTON VILLA (3-5-2): Grbic; Holgate, Ahmedhodzic, Trusty; Bogle, Hamer, Arblaster, Souza, Osborn; McBurnie, Brereton Diaz.

BOURNEMOUTH (4-4-2): Muric; Assignon, O’Shea, Esteve, Taylor; Odobert, Cullen, Berge, Larsen; Fofana, Foster.

POSSIBILE RISULTATO: 2-2