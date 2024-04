Sassuolo-Lecce, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Sassuolo-Lecce è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 12:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Dopo il pirotecnico 3-3 con il Milan sono diventati tre i pareggi consecutivi del Sassuolo, ancora impelagato in zona rossa e a rischio retrocessione. Non c’è alcun dubbio sul fatto che gli emiliani domenica scorsa abbiano gettato alle ortiche un’occasione gigantesca, affrontando una squadra, quella rossonera, distratta dalla sfida di Europa League con la Roma. E che aveva speso tante energie soltanto pochi giorni prima.

Come era avvenuto nel match precedente con la Salernitana (2-2), gli uomini di Davide Ballardini si sono fatti riacciuffare sprecando un doppio vantaggio. E quella solidità difensiva che si era vista in seguito all’arrivo del tecnico ravennate, subentrato al posto di Alessio Dionisi, per il momento è solo un lontano ricordo. Fatto sta che il Sassuolo, a secco di vittorie da oltre un mese, resta penultimo, a -2 dalla zona salvezza. Va da sé, dunque, che la scontro diretto con il Lecce diventi uno di quei match da vincere a tutti i costi per non rimanere ulteriormente attardato rispetto alle dirette concorrenti. I salentini invece hanno fatto un passo avanti significativo verso l’obiettivo aggiudicandosi la sfida salvezza con l’Empoli, decisa da un gol di Sansone al minuto 89 (1-0).

L’impatto di Luca Gotti è stato positivo e da quando in panchina siede l’ex tecnico dell’Udinese i giallorossi hanno blindato la porta, incassando tre gol nelle ultime quattro partite (tutti subiti a San Siro con il Milan).

Sassuolo-Lecce: le ultime notizie sulle formazioni

I dubbi di Ballardini sono principalmente in difesa, dove Toljan e Pedersen non sono al meglio: se dovessero dare forfait entrambi è pronto Tressoldi. Riecco Defrel dal 1′, favorito su Volpato e Bajrami, mentre Thorstvedt dovrebbe stringere i denti dopo la botta rimediata nel match con il Milan.

Dall’altro lato Gotti ritrova Kstrovic ma al tempo stesso perde Almqvist, squalificato. In mediana giocheranno Blin e Gonzalez, difficile l’impiego di Ramadani, che in settimana ha dovuto fare i conti con l’influenza.

Come vedere Sassuolo-Lecce in diretta tv e in streaming

Sassuolo-Lecce è in programma domenica alle 12:30 al Mapei Stadium di Reggio Emilia e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Sassuolo-Lecce anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche sull’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Tre punti fondamentali sopratutto per il Sassuolo, che in caso di vittoria potrebbe abbandonare la zona rossa, mentre il Lecce, che ha sei punti in più, metterebbe la firma per uscire dal Mapei Stadium con almeno un punto in tasca. I precedenti confortano Ballardini – i neroverdi sono imbattuti in Serie A con i salentini – ed il trend, nonostante il momentaccio, dovrebbe proseguire, in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Sassuolo-Lecce

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Doig; Racic, Boloca; Defrel, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti.

LECCE (4-2-3-1): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Gonzalez, Blin; Dorgu, Oudin, Sansone; Krstovic.

Sassuolo-Lecce: chi vince? Sassuolo

Pareggio

Lecce View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 1-0