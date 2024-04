Formula Uno, Gp della Cina: tv, streaming, pronostico

Formula Uno, si corre in Cina il quinto appuntamento del Mondiale. La prima fila è tutta della Red Bull. Male le due Ferrari nelle qualifiche

Un mostro. Un fenomeno. Non ci sono più aggettivi per descrivere quello che fatto stamattina Max Verstappen. Che all’alba italiana si è preso la Sprint Race, e poi si è preso anche la pole position del Gran Premio di Cina che partirà domenica mattina. La prima fila è tutta Red Bull, perché alle spalle del fenomeno olandese si piazza Sergio Perez. E in terza posizione c’è uno straordinario Alonso.

In secondo fila anche Piastri, che precede il compagno di squadra Lando Norris (andato lungo nella Sprint). E le Ferrari? Leclerc al sesto posto e Sainz al settimo. I due se le sono date di santa ragione nella gara corta, con un quarto posto preso dal monegasco sul compagno di squadra, e avevano agganciato la seconda posizione nel loro giro. Poi tutti gli altri si sono migliorati e quindi la situazione alla fine delle qualifiche è proprio questa. Un Leclerc che fa una fatica enorme nel primo settore, un vero e proprio tormento per lui (ha fatto peggio pure di Bottas, decimo), che però riesce a riprendersi negli altri settori della pista di Shangai. Sarà una gara difficile per le Ferrari, non abbiamo dubbi.

Per la Red Bull, in quindici anni di storia, è la centesima pole. Un dominio netto, incredibile, di quelli che si fanno anche fatica a commentare. E nella mattinata di domenica il favorito numero uno è ovviamente Max.

Formula Uno, dove vedere il Gp della Cina

La quinta gara del Mondiale di Formula Uno è in programma domenica 21 aprile. Lo spegnimento dei semafori rossi è previsto alle 09:00, quindi sveglia serena per gli appassionati. La gara si potrà vedere in diretta esclusiva su Sky Sport, al canale dedicato Sky Sport Formula Uno. In streaming la gara si potrà seguire attraverso l’applicazione Sky Go oppure tramite il servizio di streaming, appunto, NOW TV. In differita, in chiaro, a partire dalle 14:00, il Gran Premio sarà tramesso sul canale TV8, al tasto 8 del telecomando.

Il pronostico

Verstappen vincerà ancora. A meno ché non abbia problemi come successo nell’unico Gran Premio non vinto. La doppietta della Red Bull in Cina appare scontata. Mentre Leclerc e Sainz dovranno cercare intanto di non prendersi durante la gara (tensione altissima come detto) e soprattutto cercare di tenere il passo di quelli che stanno davanti. Il terzo posto, comunque, se lo giocano tutti davvero. Può succedere di tutto. Per il resto non possiamo avere dubbi su chi esulterà alla fine della quinta prova del Mondiale.