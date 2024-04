Alaves-Atletico Madrid, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Alaves-Atletico Madrid è una gara valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 18:30: tv, formazioni e pronostici

Salutata la Champions League dopo la clamorosa sconfitta sul campo del Borussia Dortmund, l’obiettivo dell’Atletico Madrid di Simeone, arrivati a questo punto, è quello di raggiungere la qualificazione anche nella prossima stagione – e non è ancora certo – e magari prendere il Girona e così chiudere al terzo posto alle spalle di Real Madrid e Barcellona. L’appiglio è questo, per cercare di dare un senso alla parte finale della Liga.

C’è da capire come mentalmente i Colchoneros assorbiranno il colpo che è stato importante: anche perché la squadra aveva reagito al doppio svantaggio e sembrava in gestione. Poi in Germania, dieci minuti di blackout, hanno permesso alla squadra di Terzic di prendersi l’accesso alla semifinale. Di certo non ci sarà più turnover, quindi in campo i migliori anche sul campo dell’Alaves.

I padroni di casa – che vengono da quattro sconfitte nelle ultime cinque – hanno sette punti di vantaggio sulla zona rossa della classifica. Quella che vorrebbe dire retrocessione. La cosa positiva per l’Alaves è il fatto che in mezzo ci siano diverse squadre, quindi si può quasi affrontare serenamente questo rush finale. Ovvio che servirebbe qualche punto. Ma l’Atletico, nonostante tutto quello che vi abbiamo raccontato e il possibile contraccolpo psicologico che potrebbe avere, parte con tutti i favori del pronostico.

Come vedere Alaves-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Alaves-Atletico Madrid, valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 18:30. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Non può sbagliare la squadra di Simeone. Non si può permettere il lusso di uscire di nuovo sconfitta. Obiettivo Champions e terzo posto quindi. Ecco perché i Colchoneros dovrebbero riuscire, dopo la cocente delusione, a prendersi l’intera posta in palio.

ISCRIVITI ai canali TELEGRAM o WHATSAPP per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le probabili formazioni di Alaves-Atletico Madrid

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Gorosabel, Tenaglia, Marin, Duarte; Guevara, Blanco; Rioja, Panichelli, Vicente; Oromodion.

ATLETICO MADRID (3-5-2): Oblak; Gimenez, Witsel, Hermoso; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Lino; Morata, Griezmann.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2