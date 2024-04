Almeria-Villarreal, Liga: diretta tv, formazioni, pronostici

Almeria-Villarreal è una gara valida per la trentaduesima giornata della Liga e si gioca domenica alle 16:15: tv, formazioni e pronostici

Da un lato c’è una squadra ormai retrocessa e che attende solo l’aritmetica; dall’altro una formazione che ormai non ha quasi più nulla da chiedere al proprio campionato visto che la zona Europa è lontanissima. Allora per cosa giocano domenica pomeriggio Almeria e Villarreal? Per la gloria, e per i tifosi.

Mancano ancora sette giornate alla fine del campionato spagnolo ma qualche sentenza c’è già. Di certo al momento c’è il fatto che l’Almeria non ha nessuna possibilità di salvarsi visto l’ultimo posto in classifica e il distacco che c’è con il primo posto utile; mentre il Villarreal, nonostante sia davvero difficile, ancora nutre qualche speranza di potersi prendersi un posto in Europa il prossimo anno. Ribadiamo il concetto: difficilissimo, se non impossibile, ma di sicuro qualche speranza in questo caso c’è. Ed è da tenere in considerazione per le motivazioni che potrebbero venire fuori.

Proprio così: una gara che per quello che è la graduatoria dovrebbe spingere gli ospiti a vincere. Nonostante il Villarreal nelle ultime due uscite abbia collezionato solamente un punto. Ottimo comunque, in trasferta sul campo del Bilbao. Ed è anche per questo motivo, per quella voglia di non mollare, che gli ospiti partono favoriti e hanno tutte le carte in regola per riuscire a prendersi la vittoria.

Come vedere Almeria-Villarreal in diretta tv e streaming

Almeria-Villarreal, valida per la trentaduesima giornata della Liga spagnola, è in programma domenica alle 16:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

E allora andiamo di affermazione esterna in questa partita. Un Almeria che sta cercando comunque di onorare il campionato anche se da qui alla fine dell’anno le motivazioni andranno sempre a diminuire. Match da almeno una rete per squadra. Con vittoria ospite.

Le probabili formazioni di Almeria-Villarreal

ALMERIA (4-2-3-1): Maximiano; Pubill, Chumi, Gonzalez, Langa; Lopy, Robertone; Romero, Viera, Embarba; Leo Baptistao.

VILLARREAL (4-4-2): Jorgensen; kiko, Albiol, Mosquera, Moreno; Traore, Parejo, Trigueros, Baena; Sortoth, Moreno.



POSSIBILE RISULTATO: 1-2