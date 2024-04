I pronostici di domenica 21 aprile: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 21 aprile: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1 e Bundesliga, c’è pure la semifinale di FA Cup.

Il big match di questa domenica si gioca nella Liga spagnola ed è il “Clasico” che mette di fronte Real Madrid e Barcellona. Due squadre che arrivano con umori contrapposti alla sfida per quanto capitato in Champions League: per il Barcellona che ha otto punti di ritardo in classifica è anche l’ultima occasione per provare a riaprire il discorso per il titolo.

Attesi gol e spettacolo anche in Bundesliga nella sfida tra il Borussia Dortmund semifinalista di Champions League e il Bayer Leverkusen che avendo già vinto il titolo dopo le fatiche di Europa League potrebbe cedere il passo.

Pronostici altre partite

In Premier League il Liverpool vuole tenere vive le speranze di vincere la Premier League: tre punti imprescindibili contro il Fulham in una partita da almeno tre gol complessivi.

Nella Ligue 1 il PSG proverà a festeggiare l’accesso alle semifinali di Champions League battendo in casa il Lione per mettere il più presto le mani sul titolo e concentrarsi poi esclusivamente sulla sfida col Borussia Dortmund.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Borussia Dortmund vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Borussia Dormund-Bayer Leverkusen, Bundesliga, ore 17:30

Vincenti

• Sassuolo o pareggio (in Sassuolo-Lecce, Serie A, ore 12:30)

• Manchester United (in Coventry-Manchester United, FA Cup, ore 16:30)

• Liverpool (in Fulham-Liverpool, Premier League, ore 17:30)

• PSG (in PSG-Lione, Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Almeria-Villarreal, Liga, ore 16:15

• Fulham-Liverpool, Premier League, ore 17:30

• Real Madrid-Barcellona, Liga, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Brest-Monaco, Ligue 1, ore 17:05

• Werder Brema-Stoccarda, Bundesliga, ore 15:30

• Aston Villa-Bournemouth, Premier League, ore 16:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Everton-Nottingham Forest, Premier League, ore 14:30)