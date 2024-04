I pronostici di sabato 20 aprile: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga

I pronostici di sabato 20 aprile, tornano in campo i principali campionati europei: Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligue 1.

Tutti i principali campionati d’Europa sono ormai giunti alle battute finali, e oltre alla lotta per le posizioni che contano in questo periodo si infiammano le sfide in zona retrocessione. Nella Liga ad esempio il Celta Vigo in zona pericolo ha l’occasione di fare tre punti pesanti in zona salvezza contro il tranquillo Las Palmas, e anche il Rayo Vallecano proverà a evitare quanto meno la sconfitta con l’Osasuna.

Scontri diretti in Premier League con il Burnley che proverà a fare bottino pieno contro lo Sheffield United ormai quasi spacciato, mentre Luton-Brentford si preannuncia scoppiettante.

Pronostici altre partite

In Bundesliga il Colonia penultimo proverà ad affossare definitivamente il fanalino di coda Darmstadt e allo stesso tempo avvicinare la zona salvezza: un risultato diverso dalla vittoria potrebbe segnare negativamente il finale di stagione.

Oltre ai campionati questo sabato vanno in scena anche le semifinali di FA Cup: il Manchester City vorrà subito dimenticare l’eliminazione dalla Champions League battendo a Wembley il Chelsea.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Celta Vigo vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Celta Vigo-Las Palmas, Liga, ore 14:00

Vincenti

• Lipsia (in Heidenheim-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30)

• Colonia (in Colonia-Darmstadt, Bundesliga, ore 15:30)

• Rayo Vallecano o pareggio (in Rayo Vallecano-Osasuna, Liga, ore 16:15)

• Lens (in Lens-Clermont Ligue 1, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Heidenheim-Lipsia, Bundesliga, ore 15:30

• Lecco-Venezia, Serie B, ore 16:15

• Sheffield United-Burnley, Premier League, ore 16:00

• Manchester City-Chelsea, FA Cup, ore 18:15

Le partite da almeno un gol per squadra

• Hoffenheim-Borussia Monchengladbach, Bundesliga, ore 15:30

• Luton Town-Brentford, Premier League, ore 16:00

• Wolfsburg-Bochum, Bundesliga, ore 15:30

• Empoli-Napoli, Serie A, ore 18:00

Il “clamoroso”

Manchester City vincente e almeno un gol per squadra (in Manchester City-Chelsea, FA Cup, ore 21:00)