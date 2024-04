PSG-Lione, Ligue 1: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

PSG-Lione è una partita valida per la trentesima giornata di Ligue 1 e si gioca domenica alle 21:00: statistiche, probabili formazioni, diretta tv e pronostici.

La Champions League è, come ogni anno da ormai più di un decennio, l’ossessione del PSG. I tifosi parigini in settimana temevano un altro flop dopo la sconfitta per 3-2 con il Barcellona nella gara d’andata ma in Catalogna la squadra di Luis Enrique è riuscita a ribaltare tutto, rifilando un sonoro 4-1 ai blaugrana, rimasti in dieci uomini nel primo tempo per via dell’ingenuo fallo di Araujo su Barcola.

Dopo il rosso sventolato dall’arbitro all’uruguagio la partita ha preso ovviamente un’altra direzione, con il PSG che prima con l’ex Dembélé e poi con Vitinha ha rimesso le cose a posto. La ciliegina sulla torta, quando il Barça era ormai alle corde, l’ha messa Mbappé, autore di una doppietta. PSG dunque in semifinale, dove se la vedrà con il Borussia Dortmund, già affrontato durante la fase a gironi (erano entrambe in quello del Milan). Luis Enrique adesso punta a chiudere i giochi – come se non lo fossero già – in campionato, in modo tale da arrivare alla doppia sfida con i gialloneri senza altri pensieri. Nell’ultimo turno Mbappé e compagni non sono scesi in campo per preparare la gara con il Barcellona ma il distacco dalla seconda, il Brest, è rimasto immutato. Sempre 10 i punti di vantaggio nei confronti di quella che, ad oggi, è la principale inseguitrice.

Il Lione ora sogna l’Europa

Domenica il Brest è stato battuto proprio dal Lione, prossimo avversario del PSG nel posticipo domenicale. Un match pazzesco, che i Gones, completamente rinati sotto la guida di Pierre Sage, hanno vinto 4-3 grazie a un calcio di rigore realizzato dall’ex Arsenal e Roma Maitland-Niles nell’ultimo minuto di recupero.

Nel girone di ritorno il Lione ha collezionato più punti di tutti e adesso è a sole due lunghezze dal sesto posto e può sognare quell’Europa che lo scorso autunno sembrava lontanissima ed impossibile da raggiungere.

Come vedere PSG-Lione in diretta tv e in streaming

La sfida tra PSG e Lione è in programma domenica alle 21:00. Si potrà vedere in diretta tv in esclusiva su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Sulle ali dell’entusiasmo per la qualificazione in semifinale di Champions League, il PSG dovrebbe ottenere un risultato positivo anche contro il pimpante Lione, che arriva a Parigi forte di un’imbattibilità che va avanti da sei partite. Le due squadre, tra l’altro, si incontreranno a fine maggio nella finale di Coppa di Francia e questo sarà un piccolo antipasto. Previsti almeno tre gol complessivi nella notte del Parco dei Principi.

Le probabili formazioni di PSG-Lione

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Danilo Pereira, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

LIONE (4-3-3): Lopes; Maitland-Niles, Mata, O’Brien, Henrique; Caqueret, Matic, Mangala; Fofana, Lacazette, Benrahma.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1