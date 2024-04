Sorteggio Madrid 2024: tabellone e accoppiamenti

Sorteggio Madrid: pronti, partenza, via. S’infiamma la Caja Magica: scopri tabellone e accoppiamenti dell’edizione 2024.

Lo scorso anno la finale del Masters 1000 di Madrid ci riservò un match epico. Uno scontro tra leonesse, degno di un’arena, piuttosto che un ultimo atto fine a se stesso. Perché ogni volta che Aryna Sabalenka ed Iga Swiatek s’incontrano e si scontrano in palio non ci sono solo punti e trofei. E così era stato, 365 giorni fa, anche alla Caja Magica.

In quell’occasione era stata la tigre bielorussa ad avere la meglio e ad alzare al cielo il trofeo del prestigioso torneo che si gioca sulla terra rossa. Potrebbe succedere di nuovo, o magari no. E non è detto neanche, sul fronte maschile, che Carlos Alcaraz sia nelle condizioni di difendere il titolo conquistato 12 mesi fa nella sua bella Spagna. Tante le incognite, poche le certezze. Sia per quanto riguarda la parte Atp che per ciò che concerne la parte Wta. Potrebbe accadere di tutto. Incluso, perché no, che siano degli outsider a vincere.

Chi è certo di non combinare alcunché alla Caja Magica è Jannik Sinner, sebbene anche sulla terra rossa sia uno dei favoriti. L’azzurro ha già messo in chiaro, tuttavia, che non si aspetta di vincere il Masters 1000 di Madrid. Che gli basta vincere un paio di turni perché la sua priorità, ora come ora, sono gli Internazionali d’Italia e, ancor più, il mitico Roland Garros. Ma si sa, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

Sorteggio Madrid 2024: pronti, partenza, via

Stesse incognite sul fronte del circuito maggiore femminile. Il pubblico si aspetta il secondo atto dell’atavico duello tra la Sabalenka e la numero 1 al mondo, essendo loro, appunto, le giocatrici che si sono contese il titolo lo scorso anno.

Per esserne certi, ma soprattutto per scoprire se davvero la bielorussa e la polacca torneranno ad affrontarsi, dovremo però attendere ancora qualche ora. Il sorteggio del tabellone femminile del Masters 1000 di Madrid 2024 è in programma domani, domenica 21 aprile, alle ore 18. Si terrà lunedì 22 aprile, ma stavolta alle 11, quello relativo al circuito maschile. Solo allora scopriremo in che modo il destino avrà deciso per i vari giocatori in gara e quali saranno, in virtù del tabellone, gli accoppiamenti dei primi turni e i possibili percorsi degli azzurri.

Non è prevista copertura televisiva delle due cerimonie, ma è probabile, essendo ormai questo l’andazzo, che saranno trasmesse in diretta sui canali social del torneo. Meglio monitorarli, quindi, a ridosso degli orari su citati.