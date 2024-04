Lotteria, sbagliando s’impara: clic milionario

Lotteria, sapevi che basta un clic per diventare ricchi all’improvviso? C’è qualcosa che dovresti assolutamente scoprire.

In palio c’era una di quelle cifre che mettono i brividi solo a guardarle, tanto sono imponenti. Una somma talmente esagerata da non poterla in alcun modo quantificare. Se qualcuno, quella sera, avesse beccato la combinazione vincente, avrebbe portato a casa un gruzzolo ancor più ingente di quello che, un anno fa, è stato vinto in Italia al Superenalotto, quando il jackpot era salito a quota 371 milioni di euro.

Il jackpot del Mega Millions era salito fino a raggiungere gli 893 milioni di dollari e decine di migliaia di persone, manco a dirlo, si erano affrettate a giocare i propri numeri del cuore nella speranza di potersi accaparrare quel premio stratosferico. Inclusa Miriam Long, la protagonista della nostra storia. Anche lei, come tanti altri abitanti dello Stato della Virginia, si era recata nel suo negozio di fiducia, a Blacksburg, per sfidare la dea bendata e puntare qualche dollaro su una combinazione che potesse fruttarle, non si sa mai, il primo premio.

Peccato solo che qualcosa, nel corso di quella mattinata, sia andato storto. Ora sappiamo, però, che non si è trattato in realtà di un incidente fortuito. C’era lo zampino della dea bendata, molto semplicemente, che muoveva i fili del destino e che “apparecchiava” la tavola per Miriam in vista di quello che, da lì a breve, sarebbe accaduto a questa donna americana.

Lotteria, clic fatale o forse no: c’era di mezzo il suo zampino

L’intenzione della Long, come detto, era quella di partecipare all’estrazione del Mega Millions e di mettere le mani sull’ambitissimo jackpot ultramilionario sul piatto quella sera. Al momento di giocare la sua schedina, tuttavia, aveva accidentalmente premuto il pulsante sbagliato.

Il clic, fatale in tutti i sensi, aveva fatto sì che la donna giocasse non alla Lotteria che metteva in palio 893 milioni di dollari, ma al Powerball, un altro famosissimo gioco a premi d’Oltreoceano. Un errore che, a differenza di altri, le ha però portato una fortuna sfacciata. I numeri per i quali Miriam aveva optato erano gli stessi, guarda caso, che sono poi stati estratti quel 18 marzo alla celebre Lotteria statunitense, la cui dinamica è molto simile a quella del Superenalotto.

La donna, morale della favola, ha vinto nientepopodimeno che 1 milione di dollari. E tutto, appunto, grazie ad una svista. Quando si suol dire che sbagliando s’impara è forse questo che s’intende?