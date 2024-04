Barcellona-PSG, Champions League: tv in chiaro, probabili formazioni, pronostici

Barcellona-PSG è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici.

Hanno parlato tutti di Real-City ma una settimana fa Barcellona e PSG non sono stati da meno. Lo spettacolo è stato di casa anche al Parco dei Principi, dove i blaugrana, che nel complesso hanno giocato meglio rispetto ai parigini, si sono imposti 3-2 al termine di un match pirotecnico e zeppo di colpi di scena.

Una serata in cui è successo praticamente di tutto. Dopo aver chiuso il primo tempo in svantaggio la squadra di Luis Enrique era riuscita a ribaltarla ad inizio ripresa, realizzando due gol nel giro di appena 120 secondi, prima con l’ex Dembélé e poi con Vitinha. Il Barça però non ha accusato il colpo reagendo subito e trovando la rete del 2-2 a distanza di 10 minuti, ancora con il brasiliano Raphinha. Ed a un quarto d’ora dalla fine gli uomini di Xavi hanno fatto addirittura il colpaccio con Christensen, avvicinandosi alla loro prima semifinale dal 2018-19. Quando in campo, per intenderci, c’era ancora Leo Messi. I catalani non possono certo cullarsi sul risultato dell’andata ma è indubbio che il 3-2 di Parigi rappresenti un’importante ipoteca sul passaggio del turno, dal momento che il PSG non potrà accontentarsi del pareggio. Serve vincere con almeno 2 gol di scarto per scongiurare quello che sarebbe l’ennesimo flop a livello continentale.

Riecco Pedri e Hakimi dal 1′

PSG che nel fine settimana, di comune accordo con la Ligue 1, non è sceso in campo – rinviata la sfida con il Lorient – per permettere al tecnico spagnolo di preparare al meglio la gara di ritorno.

Il Barcellona, secondo in classifica ma con 8 punti da recuperare sul Real Madrid, invece ha giocato eccome. E nella trasferta andalusa con il Cadice terzultimo ha pagato lo sforzo profuso tre giorni prima, spuntandola solo grazie ad una rete di Joao Felix (0-1). Per i blaugrana è stata la sesta vittoria di fila nonché l’ennesimo risultato positivo da fine gennaio, guarda caso da quando Xavi ha annunciato che questo sarà il suo ultimo anno al timone del club. L’allenatore nativo di Terrassa a Montjuic non avrà due fedelissimi come Christensen e Sergi Roberto, entrambi squalificati. In compenso ritrova Pedri dal 1′ minuto, che a Parigi appena entrato dalla panchina ha fornito un prezioso assist a Raphinha. Dall’altro lato, Luis Enrique riabbraccia Hakimi, che una settimana fa era squalificato, e medita di schierare Barcola nel tridente offensivo con Mbappé e Dembélé.

Come vedere Barcellona-PSG in diretta tv in chiaro e streaming

Barcellona-PSG è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà allo stadio “Companys” di Barcellona, in Spagna. Sarà possibile seguirla in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 252). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Barcellona-PSG sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5 e in diretta streaming su Mediaset Play.

Il pronostico

PSG chiamato ad una difficile “remuntada” contro un Barcellona che all’andata ha dimostrato di saper mettere in difficoltà Mbappé e compagni. La qualificazione è ancora aperta. E come nella gara d’andata può succedere di tutto, alla luce della qualità dei giocatori che scenderanno in campo. Ma la sensazione è che i blaugrana, pur soffrendo, alla fine riescano ad evitare la sconfitta in un altro incontro da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Barcellona-PSG

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Koundé, Ronald Araújo, Cubarsí, João Cancelo; de Jong, Gündoğan, Pedri; Yamal, Lewandowski, Raphinha.

PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Hernández, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabian Ruiz; Dembélé, Mbappé, Barcola.

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Barcellona-PSG: chi va in semifinale? Barcellona

PSG View Results

Loading ... Loading ...

POSSIBILE RISULTATO: 2-2