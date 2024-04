Borussia Dortmund-Atletico Madrid, Champions League: tv, formazioni, pronostici

Borussia Dortmund-Atletico Madrid è una partita valida per il ritorno dei quarti di finale della Champions League e si gioca martedì alle 21:00: tv, streaming, formazioni, pronostici.

Un tempo per parte, ma il primo round alla fine se l’è aggiudicato l’Atletico Madrid, che adesso affronterà il cosiddetto “muro giallo” con qualche ansia in meno. I Colchoneros staccherebbero infatti il pass per la loro prima semifinale di Champions League a distanza di 7 anni dall’ultima anche in caso di pareggio in casa del Borussia Dortmund. I gialloneri, viceversa, avranno bisogno di tutto il supporto del loro caldissimo pubblico per ribaltare il 2-1 dell’andata: bisognerà vincere con almeno due gol di scarto.

La gara del Civitas Metropolitano, dicevamo, non ha tradito le attese: il primo tempo è stato un affare degli uomini di Diego Simeone, giustizieri dell’Inter negli ottavi, che dopo mezz’ora erano già in vantaggio di due gol grazie a De Paul e Samuel Lino. Il pubblico biancorosso, in tripudio, già pregustava una possibile goleada ma nella ripresa l’Atletico Madrid ha finito per concedere sempre più campo ai tedeschi, che a 10 minuti dalla fine hanno accorciato le distanze con l’attaccante ivoriano Haller e sfiorato a più riprese un clamoroso pareggio, colpendo ben due pali. La squadra di Edin Terzic, dunque, è ancora viva e la vittoria ottenuta sabato scorso con il Borussia Monchengladbach è stata un’altra importante iniezione di fiducia (1-2).

Tutto ancora in bilico

I tre punti erano obbligatori per il Dortmund, che corre il rischio di restare fuori dalla prossima Champions: si sta contendendo la quarta piazza con il Lipsia ed al momento ha i suoi stessi punti, 56.

Nella Liga spagnola è quarto anche l’Atletico ma si sta avvicinando a grandi falcate verso il terzo, distante solo quattro punti dopo la vittoria ottenuta nell’ultimo fine settimana con il Girona terzo, abbattuto 3-1 nella capitale. Simeone al Signal Iduna Park deve però rinunciare ad uno dei protagonisti dell’andata, Samuel Lino, che non sarà presente in quanto squalificato. Qualche defezione anche in casa Borussia: verso il forfait Haller mentre dovrebbe stringere i denti Sancho, assente sabato a ‘Gladbach per un problema fisico.

Come vedere Borussia Dortmund-Atletico Madrid in diretta tv e streaming

Borussia Dortmund e Atletico Madrid è in programma martedì alle 21:00 e si giocherà al Signal Iduna Park di Dortmund, in Germania. Verrà trasmessa in diretta tv da Sky su Sky Sport Arena (canale 204) e Sky Sport (canale 253). La trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Un modo alternativo per vedere in streaming Borussia Dortmund-Atletico Madrid è abbonarsi a Mediaset Infinity+, che ha acquisito i diritti sulla competizione continentale, ad un costo di 7,99 euro mensili.

Il pronostico

È la resa dei conti tra due possibili outsider di questa Champions League, due squadre che in campionato non hanno brillato in quanto a continuità ma che al tempo stesso si sono esaltate in coppa. Per entrambe è un’occasione enorme: con ogni probabilità anche quello del Signal Iduna Park sarà un altro match equilibrato e, come all’andata, è improbabile che una delle due resti a secco di gol. Il Borussia Dortmund presto o tardi sarà costretto a sbilanciarsi per rimontare e difficilmente riuscirà a tenere la porta inviolata contro un Atletico che sa come fare male al momento giusto ed è pericoloso soprattutto nelle ripartenze.

Le probabili formazioni di Borussia Dortmund-Atletico Madrid

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Emre Can; Brandt, Malen, Adeyemi; Füllkrug.

ATLETICO MADRID (5-3-2): Oblak; Molina, Azpilicueta, Giménez, Witsel, Reinildo; De Paul, Koke, Llorente; Morata, Griezmann.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1