Zendaya e quel debole per Sinner: “Ne sono ossessionata”

Sinner ha fatto centro, Zendaya è ormai ai suoi piedi: le dichiarazioni dell’attrice statunitense fanno il giro del mondo.

Charles Leclerc e Francesco Totti, Charlene di Monaco e Beatrice Borromeo, ma anche Boris Becker e tanti altri ancora. Come al solito, tante stelle dello sport e non solo hanno affollato le tribune del Country Club di Roccabruna, in occasione del duello finale del Masters 1000 di Montecarlo. Anche durante la semifinale, però, si era vista sugli spalti una star con i controfiocchi.

Parliamo della meravigliosa Zendaya, naturalmente, che è in trasferta in Europa per promuovere il nuovo film di cui è protagonista. Challengers, così si chiama, è la pellicola, diretta da Luca Guadagnino, in cui l’attrice americana interpreta il ruolo di una tennista professionista costretta al ritiro per via di un infortunio. A Roma le sue décolleté con il tacco a tema tennis avevano già destato un grande scalpore, ma ha fatto ancor più “rumore” lo splendido outfit sfoggiato nel Principato di Monaco.

L’attrice si è presentata all’incontro tra Jannik Sinner e Stefanos Tsitsipas con un look sporty-chic assolutamente perfetto per l’occasione. Indossava un maglioncino a trecce con una gonna morbida e lunga, anch’essa dal taglio sportivo sebbene caratterizzata da uno spacco piuttosto vertiginoso. Il tutto rigorosamente declinato in total white, da sempre il colore più rappresentativo del magico mondo del tennis.

Zendaya lo ha ammesso: Sinner la fa impazzire

Dopo questa scorpacciata di tennis, la splendida Zendaya ha fatto tappa nello studio di Che tempo che fa. E lì, alla corte di Fabio Fazio, è tornata a parlare del campione altoatesino, a proposito del quale aveva già detto qualcosa di molto interessante nei giorni immediatamente precedenti alla semifinale contro il greco, ora neo campione di Montecarlo.

“Prima di questo film non mi sono mai interessata di tennis – ha ammesso l’attrice durante la trasmissione – ora ne sono ossessionata, è uno sport bellissimo. Abbiamo avuto un regista bravissimo e quindi sembro anche brava sul campo, ma la verità è che non ne so niente, eppure mi piace tantissimo. È stato bellissimo vedere Sinner dal vivo, però per me sono tutti fantastici, non sono in grado di dare un giudizio”.

In settimana aveva detto, invece, quanto segue: “Mi piace da impazzire il suo tennis. Quando posso seguo le sue partite, sono una sua grande fan. Se Jannik ha un volto da attore? Secondo me sì, chi lo sa che dopo la carriera non possa imparare anche a recitare. La faccia ce l’ha sicuramente”. Non v’è più alcun dubbio, insomma, sul fatto che Zendaya sia pazza di Sinner e che l’azzurro possa annoverare, nella sua schiera di sostenitori, la stella più luminosa del jet-set di Hollywood.