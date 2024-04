Sinner, allarme rosso: una rivale tostissima per Maria Braccini

Sinner, è evidente che il campione dai capelli rossi abbia fatto colpo su di lei: allarme rosso, Maria Braccini stai in campana.

Il tacco a stiletto adornato da una mini pallina da tennis fosforescente e il completo da tennis in perfetto stile sporty-chic. Si è presentata così, la magnetica Zendaya, alla premiere della nuova pellicola di cui è protagonista: il titolo del film è Challengers e, come facilmente intuibile, la trama ruota attorno, appunto, al mondo del tennis.

Debutterà nelle sale il prossimo 24 aprile, ma la superstar americana, con i suoi look mozzafiato e a tema, ha già contribuito a creare un grande interesse attorno al nuovo lavoro della Warner Bros. Zendaya interpreta un’ex campionessa, uscita di scena per via di un grave infortunio. E affinché la sua parte fosse credibile, ha preso lezioni di tennis per 3 mesi, facendo molti progressi. Questo sport la incuriosiva già, ma è ovvio che essere la stella del film di Luca Guadagnino abbia accresciuto enormemente il suo interesse.

“A me piace molto guardare il tennis, lo seguivo anche prima di far parte di questo progetto . ha rivelato al Corriere dello Sport durante la sua trasferta a Roma – Non ero brava a giocare e per diventare Tashi (il personaggio che interpreta nel film, ndr) e rendere il mio personaggio credibile mi sono allenata per circa tre mesi con Brad Gilbert, grande ex campione americano. Mi sono divertita moltissimo e ora cerco di giocarci più spesso”. Ma c’è dell’altro.

Sinner ha fatto colpo: una fan inaspettata sale sul suo carro

Inevitabilmente, i media del Bel Paese le hanno chiesto se conoscesse il campione del momento e cosa pensasse di lui. Ha stupito, in riferimento a ciò, la risposta che ha dato la splendida Zendaya al Corsera, una volta interpellata sul fenomeno Jannik Sinner.

“Se lo conosco? Certo! Mi piace da impazzire il suo tennis – ha ammesso l’attrice arrivata dagli States – Quando posso seguo le sue partite, sono una sua grande fan. Se Jannik ha un volto da attore? Secondo me sì, chi lo sa che dopo la carriera non possa imparare anche a recitare. La faccia ce l’ha sicuramente”.

I commenti in merito alla confessione dell’attrice, manco a dirlo, si sono sprecati. Qualcuno sogna già una liaison tra il tennista e Zendaya, dimenticando però che il cuore dell’atleta batte già per Maria Braccini. E che difficilmente Jannik lascerà la sua bionda preferita. Ci vorrà ben altro che la stella di Hollywood, per separare questi due.