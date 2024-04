Inter-Cagliari, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Inter-Cagliari è una partita valida per la trentaduesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv, streaming.

La rete siglata da Frattesi in pieno recupero ad Udine lunedì scorso ha di fatto avvicinato ulteriormente l’Inter allo scudetto – ed alla attesissima seconda stella – che potrebbe arrivare tra una settimana nel derby con il Milan se i nerazzurri dovessero raccogliere altri 6 punti contro Cagliari e rossoneri. Per gli uomini di Simone Inzaghi sarebbe una soddisfazione impareggiabile vincerlo davanti ai cugini, motivo per cui faranno di tutto per tenere il piede premuto sull’acceleratore anche nella sfida, sulla carta abbordabile, con i sardi.

L’Inter attende ormai soltanto la matematica, considerando che il vantaggio sul Milan secondo è sempre di 14 punti. Lautaro Martinez e compagni hanno forse perso un po’ di smalto ma la delusione per l’eliminazione dalla Champions League non li ha scalfiti più di tanto: dopo la serataccia di Madrid l’Inter ha pareggiato con il Napoli e conquistato due vittorie di fila con Empoli e Udinese, arrivando a quota 82 (vincendole tutte potrebbe battere il record della Juventus di Antonio Conte nel 2013-14). Tenterà di mettergli il bastone tra le ruote il Cagliari di Claudio Ranieri, che si è appena preso lo scalpo dell’Atalanta (2-1), tre punti di platino che hanno permesso ai rossoblù di portarsi a +4 sulla zona retrocessione. San Siro non è certo il miglior posto per raccogliere punti salvezza ma i sardi sono in salute: da metà febbraio hanno perso solo contro il Monza.

Inter-Cagliari: le ultime notizie sulle formazioni

Cuadrado e de Vrij dovrebbero tornare a tra i convocati ma contro il Cagliari la difesa dell’Inter sarà composta da Bisseck, Acerbi e Bastoni, quest’ultimo pronto a tornare titolare. Squalificati Pavard e Lautaro Martinez, al posto dell’argentino Inzaghi schiererà Sanchez, favorito su Arnautovic.

Due assenze importanti anche per Ranieri, che a San Siro deve rinunciare agli squalificati Nandez e Deiola. In attacco Lapadula è insidiato da Shomurodov, ma è serrato pure il ballottaggio tra Viola e Gaetano.

Come vedere Inter-Cagliari in diretta tv e in streaming

Inter-Cagliari, in programma domenica alle 20:45 allo stadio “Meazza” di Milano, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato di calcio italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. I match della Serie A sono trasmessi anche su Sky attraverso i canali tematici Zona DAZN (214, 215, 216). Per attivarlo bisogna necessariamente aver sottoscritto un abbonamento a DAZN al costo aggiuntivo di 5 euro mensili.

Il pronostico

L’Inter non sarà quella famelica di qualche mese fa ma un lieve rilassamento è fisiologico quando si ha la sensazione di essere ormai a un passo dal traguardo. La vittoria con il Cagliari dovrebbe arrivare tranquillamente anche se, tenendo conto dei numeri offensivo in calo dei nerazzurri, non ci aspettiamo un divario ampio. Non è da escludere che i sardi, che non hanno nulla da perdere, riescano a segnare almeno una rete: contro l’Inter a San Siro non trovano la via del gol dal 2020. Un rischio che vale la pena correre.

Le probabili formazioni di Inter-Cagliari

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Thuram.

CAGLIARI (4-2-3-1): Scuffet; Zappa, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou; Oristanio, Viola, Luvumbo; Lapadula.

Il Cagliari riuscirà a segnare almeno un gol? Sì

POSSIBILE RISULTATO: 2-1