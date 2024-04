I pronostici di domenica 14 aprile: Serie A, Premier League, Liga e Bundesliga

I pronostici di domenica 14 aprile: si gioca in Serie A, Premier League, Liga, Ligue 1, Eredivisie e Bundesliga.

Il conto alla rovescia per la vittoria del ventesimo Scudetto dell’Inter è ormai iniziata e potrebbe arrivare nel derby della prossima settimana contro il Milan: questo è l’obiettivo della squadra allenata da Simone Inzaghi che per riuscirci proverà quindi a battere il Cagliari in una sfida ampiamente alla portata.

Tre punti in arrivo anche per la Real Sociedad nella Liga spagnola: in lotta per la qualificazione nelle prossime competizioni europee, affronta l’Almeria praticamente già retrocessa.

Pronostici altre partite

Tra le partite da almeno tre gol complessivi occhio al Liverpool che contro il Crystal Palace proverà a dimenticare la batosta europea subita con l’Atalanta e all’Ajax che deve cancellare l’umiliazione dell’ultimo ko col Feyenoord.

Promettono almeno un gol per squadra Sassuolo-Milan e West Ham-Fulham.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Athletic Bilbao vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Athletic Bilbao-Villarreal, Liga, ore 18:30

Vincenti

• Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Werder Brema, Bundesliga, ore 17:30)

• Arsenal (in Arsenal-Aston Villa, Premier League, ore 17:30)

• Inter (in Inter-Cagliari, Serie A, ore 20:45)

• Real Sociedad (in Real Sociedad-Almeria, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Napoli-Frosinone, Serie A, ore 12:30

• Liverpool-Crystal Palace, Premier League, ore 15:00

• Ajax-Twente, Eredivisie, ore 16:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Sassuolo-Milan, Serie A, ore 15:00

• West Ham-Fulham, Premier League, ore 15:00

• Venezia-Brescia, Serie B, ore 16:15

Il “clamoroso”

Pareggio (in Las Palmas-Siviglia, Liga, ore 14:00)