Atalanta-Verona 2-2, highlights VIDEO Serie A: pagelle e moviola

Atalanta-Verona: il video con gli highlights e le azioni salienti del match serale di lunedì 15 aprile 2024 di Serie A, con gli episodi da moviola e le pagelle.

Dopo il trionfo in Europa League contro il Liverpool, l’Atalanta di Gasperini ospita a Bergamo il Verona allenato da Marco Baroni. Gli scaligeri, a un solo punto dalla zona retrocessione, cercano punti vitali per potersi assicurare la permanenza in Serie A. I nerazzurri sono attualmente sesti, a cinque punti dal quinto posto, che senza l’aggiunta di un altro posto in Champions all’Italia permette l’accesso all’Europa League. La Roma, che sta davanti all’Atalanta, non ha concluso la sfida contro l’Udinese: la gara è stata rimandata.

L’Atalanta ha vinto otto degli ultimi undici incontri di Serie A contro l’Hellas Verona. Gli scaligeri vengono però da due vittorie nelle ultime tre gare in A contro la Dea. Gian Piero Gasperini deve rinunciare a De Roon e Zappacosta, squalificati. Sfrutta quindi Pasalic e Holm, che completano il centrompo con Ederson e Ruggeri. In attacco è Scamacca, e intono a lui si muove De Ketelare.

Per Baroni l’assenza importante è quella di Duda, che si ferma per una contusione. Sempre a centrocampo è indisponibile anche Serdar, squalificato. L’unica punta dell’Hellas è Bonazzoli, sulla trequarti gioco Lazovic.

Momenti clou della sfida

I padroni di casa attaccano sopratutto grazie agli spunti personali di un ispirato ma poco preciso De Keteleare. Al 13′ la Dea va in vantaggio con il suo uomo più in forma: Scamacca. Koopmeiners serve la punta che impatta il pallone di collo, a mezz’altezza: Montipò non può nulla. Dall’altra parte Suslov spreca una ghiotta occasione a tu per tu con Carnesecchi. Così al 18′ l’Atalanta trova il raddoppio con Ederson in contropiede: il brasiliano percorre da solo tutta la metà campo del Verona e la mette dentro senza difficoltà.

La Dea continua a spingere, non riuscendo però a inquadrare la porta con Koopmeiners. Pasalic va vicino al terzo goal: Montipò la manda in angolo al 31′. Al 35′ il portiere del Verona salva ancora, stavolta su De Keteleare, servito da Scamacca. Il primo tiro nello specchio per l’Hellas arriva dopo il 40′ con Suslov.

Nel secondo tempo il Verona parte più aggressivo. Al 50′, Cabal ci prova al volo, ma il suo tiro è centrale. Al 56′, Lazovic riceve da Noslin e mette il pallone nell’angolino. Cinque minuti dopo il Verona trova il pareggio con Noslin: Centonze crossa e l’olandese conclude al volo battendo Carnesecchi. Folorunsho ha l’occasione per segnare il terzo goal del Verona di testa su corner, ma non inquadra la porta. Al 74′ Montipò fa una bella parata su una conclusione di Miranchuk. Holm manda alto da ottima posizione verso l’80’. Miranchuck ci prova più volte nel finale, sempre fermato dal portiere degli scaligeri.

Tabellino e pagelle di Atalanta-Verona

ATALANTA (4-3-2-1): Carnesecchi; Toloi (Kolasinac), Hien, Djimsiti; Holm (81′, Hateboer), Pasalic, Ederson, Ruggeri; Koopmeiners; De Ketelaere (63′, Miranchuk), Scamacca (63′, Lookman). All. Gasperini

VERONA (3-2-3-1): Montipò; Centonze (90′, Tchatchoua), Magnani, Dawidowicz, Cabal; Dani Silva, Folorunsho (90′, Coppola); Noslin, Suslov (77′, Vinagre), Lazovic (77′, Mitrovic); Bonazzoli (58′, Swiderski). All. Baroni

ARBITRO: Juan Luca Sacchi di Macerata

MARCATORI: 13′, Scamacca; 18′, Ederson; 56′, Lazovic; 60′, Noslin;

NOTE: Ammoniti: 42′, Suslov; 82′, Dani Silva; Recupero: 5′

Il migliore in campo è Gianluca Scamacca: l’attaccante non si ferma più e nel primo tempo mette in crisi la difesa del Verona con giocate di classe, sfondamenti e assist di fino (7,5). Male tutta la difesa del Verona, che sembra già in vacanza. Il peggiore del reparto nei primi 45′ è Dawidowicz (5). Montipò cerca di resistere come può all’assalto nerazzurro nel primo tempo, nel finale di partita si esalta (6,5).

Koopmeiners crea gioco, poi in certe occasioni appare troppo egoista o inconcludente (6). In difficoltà, soprattutto nella fase difensiva, Folorunsho (5,5). Molto meglio Noslin, per intensità e per coraggio: fa da filtro a centrocampo e segna un bel goal (7).

De Ketelaere gioca con impegno ma spesso sbaglia nel momento clou (6). Nella difesa della Dea il più insicuro è Toloi (5,5). Bonazzoli non incide (5,5). Uno dei più positivi nell’Hellas è Suslov: lo slovacco gioca con grande personalità (7). Troppi errori negli ultimi metri per Holm (5,5).

Moviola e gli highlights della gara

L’arbitro dirige un match senza situazioni dubbie, ciononostante non sembra sicuro nelle sue scelte. I giocatori non danno l’impressione di essere troppo agguerriti e non ci sono tante proteste.

Ecco gli highlights della gara