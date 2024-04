Cobolli-Nadal è un match valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Barcellona: orario, notizie, statistiche, pronostici, diretta tv e streaming.

Tre mesi dopo la sua ultima apparizione, Rafa Nadal si rituffa nel circuito Atp. Riparte da Barcellona, dalla sua amata terra rossa. Superficie che gli ha portato in dote innumerevoli titoli – ben 14 Roland Garros – e che l’ha visto primeggiare per anni come nessuno aveva fatto in passato.

L’ultimo match Nadal l’ha disputato lo scorso 5 gennaio, in uno dei tornei di preparazione all’Australian Open: a Brisbane, dopo aver superato i primi due turni eliminando Thiem e Kubler, fu costretto ad arrendersi in tre set all’australiano Thompson. Poi una sequela di dolorose rinunce: tanti annunci per comunicare che i problemi fisici che lo attanagliano da tempo non gli permettevano di tornare in campo. Non l’ha potuto fare neppure a Montecarlo, altro posto in cui per diversi anni è stato praticamente invincibile.

Dalla città catalana parte ufficialmente la sua rincorsa verso il Roland Garros. Il suo sogno è vincerne almeno un altro prima di appendere la racchetta al chiodo. Attualmente Nadal è fuori dai primi 600 del mondo a causa della lunga inattività e nei prossimi tornei partirà nel tabellone principale grazie al ranking protetto. A Barcellona il primo test è contro un italiano: si tratta di Flavio Cobolli, uno dei tanti tennisti emergenti del nostro tennis che da poco è approdato tra i primi 100 del mondo. Il 21enne romano, 62esimo nel ranking Atp, avrà quindi l’occasione di debuttare a Barcellona contro “Re Rafa”, con cui ovviamente non ci sono precedenti.

Dove vedere Cobolli-Nadal in diretta tv e streaming

Il match tra Flavio Cobolli e Rafa Nadal, valido per il primo turno del torneo Atp 500 di Barcellona, sarà trasmesso martedì 16 aprile in esclusiva per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). L’incontro tra Cobolli e Nadal sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati. Prevista pure la diretta su NOW, la piattaforma live e on demand. La sfida inizierà non prima delle 16:00.

Cobolli-Nadal: il pronostico

Cobolli è reduce da un’ottima stagione sul veloce, che gli ha permesso di entrare tra i primi 70 della classifica Atp ma da quando si è cominciato a giocare sulla terra rossa non ha brillato. Solo una vittoria per lui tra Marrakech e Montecarlo, dove è stato eliminato nel primo turno delle qualificazioni. Contro Nadal ovviamente non parte favorito ma molto dipenderà dalle condizioni del maiorchino, inattivo da mesi. Potrebbe essere un match più lungo del previsto, da almeno 21 game complessivi.