I pronostici di martedì 16 aprile: non solo Champions League

I pronostici di martedì 16 aprile: al via il ritorno dei quarti di finale di Champions League, in campo anche altri campionati in giro per il mondo.

A una settimana di distanza dallo spettacolo dell’andata dei quarti di finale, si torna subito in campo in Champions League con le partite di ritorno. Il Barcellona grazie al 3-2 di Parigi parte favorito per la qualificazione, ma i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo: i gol come all’andata non dovrebbero mancare.

A campi invertiti cambia invece il pronostico in Borussia Dortmund-Atletico Madrid: i tedeschi potrebbero riuscire a evitare la sconfitta, ma alla fine la qualificazione dovrebbe andare agli spagnoli che hanno due risultati su tre a disposizione grazie al 2-1 dell’andata.

Pronostici altre partite

Nella Primeira Liga portoghese lo Sporting Lisbona in lotta per il titolo può fare altri tre passi decisivi battendo in trasferta il Famaliçao per riportare a sette i punti di vantaggio sul Benfica.

Ci sono anche delle partite in Championship, League One e League Two: attese le vittorie di Southampton, Bolton e Mansfield.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Borussia Dortmund vincente o pareggio e almeno due complessivi in Borussia Dortmund-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Vincenti

• Mansfield Town (in Mansfield Town-Accrington Stanley, League Two, ore 20:45)

• Bolton (in Bolton-Shrewsbury Town, League One, ore 20:45)

• Southampton (in Southampton-Preston, Championship, ore 20:45)

• Sporting CP (in Famalicao-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Peterborough United-Fleetwood Town, League One, ore 20:45

• Southampton-Preston, Championship, ore 20:45

• Barcellona-PSG, Champions League, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Notts County-Stockport, League Two, ore 20:45

• Barcellona-PSG, Champions League, ore 21:00

• Borussia Dortmund-Atletico Madrid, Champions League, ore 21:00

Il “clamoroso”

Sporting CP vincente e almeno un gol per squadra (in Famalicao-Sporting CP, Primeira Liga, ore 21:15)