Chelsea-Everton, Premier League: probabili formazioni, pronostici

Chelsea-Everton è una partita della trentatreesima giornata di Premier League e si gioca lunedì alle 21:00: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

Negli ultimi quindici giorni l’incostante Chelsea è stato capace di battere 4-3 il Manchester United a Stamford Bridge rilanciando le proprie embizioni europee ma anche di pareggiare con Burnley e Sheffield United, rispettivamente penultimo ed ultimo in classifica ed ormai con un piede e mezzo in Championship. Coerenza non è una parola presente nel vocabolario dei Blues di Mauricio Pochettino, incapaci di trovare un minimo di continuità in un’altra stagione che potrebbe vederli chiudere fuori da tutto.

Nonostante tutto l’Europa è ancora alla portata dei londinesi, noni in classifica ma con due partite da giocare rispetto a Newcastle e Manchester United, sesta e settimana, appaiate a quota 50 punti. Il Chelsea attualmente ne ha 6 in meno ma deve ancora recuperare il derby con il Tottenham e scendere in campo nel posticipo della trentatreesima giornata con l’Everton. Nel caso in cui dovesse vincerle entrambe, la squadra della capitale inglese sarebbe lì, a lottare per l’Europa League. In realtà c’è anche un’ulteriore strada per giocare una competizione continentale l’anno prossimo: l’FA Cup. Nella coppa nazionale più importante gli uomini di Pochettino sabato prossimo affronteranno il Manchester City in semifinale. All’Etihad Stadium, trattandosi di gara secca, avranno solo un risultato a disposizione. Prima, però, bisognerà pensare ai Toffees, reduci da una vittoria di platino nello scontro diretto con il Burnley (1-0), decisa dall’attaccante Calvert-Lewin.

La squadra di Sean Dyche, impelagata nella lotta per non retrocedere anche a causa degli 8 punti di penalità comminati dalla lega inglese per motivi finanziari, non può dormire sonni tranquilli, avendo solamente due punti in più – ma anche due gare in meno – del Luton terzultimo. In attesa, ovviamente, dell’esito dei ricorsi. A Londra Dyche ritrova Onana e Gueye, ma deve fare a meno di Danjuma. In settimana Calvert-Lewin si è allenato a parte ma contro il Chelsea dovrebbe essere regolarmente in campo.

Come vedere Chelsea-Everton in diretta tv e in streaming

Chelsea-Everton è in programma lunedì alle 21:00. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il Chelsea non segna più con il contagocce come agli inizi della gestione Pochettino ma al momento. ciò che più preoccupa l’allenatore argentino, sono i gol subiti: nelle ultime 7 gare i Blues non ne hanno incassati mai meno di due. Pure l’Everton dovrebbe riuscire a perforare la fragile difesa londinesi anche se una vittoria del Chelsea stavolta è probabile.

Le probabili formazioni di Chelsea-Everton

CHELSEA (4-2-3-1): Petrovic; Malo Gusto, Thiago Silva, Chalobah, Cucurella; Caicedo, Gallagher; Madueke, Palmer, Mudryk; Jackson.

EVERTON (4-4-1-1): Pickford; Coleman, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko; Harrison, Garner, Onana, McNeil; Doucouré; Calvert-Lewin.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1