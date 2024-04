Atalanta-Verona, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Atalanta-Verona è una partita della trentaduesima giornata di Serie A e si gioca lunedì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

L’Atalanta si era già tolta lo sfizio di espugnare un “tempio sacro” come Anfield Road. L’aveva fatto nel 2020 in piena pandemia: si trattava l’ultima giornata della fase a gironi della Champions League, in uno stadio vuoto per il Covid e con il Liverpool già qualificato.

Una soddisfazione enorme ma non assolutamente comparabile con l’impresa di giovedì scorso. Notte magica per una Dea che è andata a vincere addirittura 3-0 (doppio Scamacca e Pasalic) in un posto in cui i Reds di Jurgen Klopp non perdevano da ben 34 partite. Una vittoria di portata storica che ha permesso alla squadra di Gian Piero Gasperini di ipotecare la qualificazione alla semifinale di Europa League. In attesa dell’imminente ritorno, dove non bisognerà commettere l’errore di dare per morto il Liverpool (che intanto ieri ha continuato a perdere anche in campionato), gli orobici si rituffano nella Serie A. Hanno l’occasione di accorciare sulla quarta e la quinta, rispettivamente Bologna e Roma, che nel fine settimana hanno frenato, sebbene il match dei giallorossi sia stato sospeso sull’1-1 per via del malore di N’Dicka. Il sogno Champions è difatti ancora vivo per una Atalanta che, con due gare in meno, è a -9 dai felsinei e a -5 dai capitolini.

Contro il Verona c’è da riscattare l’inattesa sconfita di Cagliari (2-1), ma anche gli scaligeri hanno bisogno di fare punti, dal momento che ne hanno collezionato solamente uno nelle ultime tre giornate. E, dopo i risultati di ieri, sono di nuovo precipitati al quartultimo posto a pari punti (27) con il Frosinone.

Atalanta-Verona: le ultime notizie sulle formazioni

Gasperini deve rinunciare a de Roon e Zappacosta, entrambi squalificati. Al loro posto Holm e Pasalic ma è probabile che rifiateranno anche altri degli “eroi” di Anfield. In questo momento però l’allenatore nerazzurro non può prescindere da Scamacca, che partirà dal 1′ insieme a De Ketelaere.

Dall’altro lato, Baroni non avrà Serdar, squalificato, ma neppure l’infortunato Duda. Sarà dunque costretto a reinventare la linea mediana, dando fiducia a Belahyane e Dani Silva.

Come vedere Atalanta-Verona in diretta tv e in streaming

Atalanta-Verona è in programma lunedì alle 20:45 al Gewiss Stadium di Bergamo e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Atalanta-Verona anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Calcio (canale 202) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

L’Atalanta a Liverpool ha speso tanto ed in questo campionato ha dimostrato di patire il doppio impegno. In casa però la Dea ha vinto 7 delle ultime 8 partite e se la vedrà con un Verona che in trasferta fatica ma che soprattutto ha racimolato solo 7 punti contro le squadre che popolano la parte sinistra della classifica. Gli uomini di Marco Baroni sapranno farsi valere ma a nostro parere gli orobici restano favoriti in una gara da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Atalanta-Verona

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Hien, Djimsiti; Holm, Pasalic, Ederson, Ruggeri; Miranchuk; De Ketelaere, Scamacca.

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Magnani, Dawidowicz, Cabal; Belahyane, Dani Silva; Suslov, Folorunsho, Noslin; Bonazzoli.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1