Fiorentina-Genoa, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Coppa Italia e Conference League sono ormai le due “ossessioni” di Vincenzo Italiano e della sua Fiorentina in questo finale di stagione. Il tecnico siciliano avrebbe già fatto capire alla società gigliata che il ciclo è terminato e che, prima di fare le valigie, proverà insieme ai suoi giocatori a coronarlo con un trofeo, che in riva all’Arno attendono da oltre vent’anni.

Del resto la Viola, dopo aver chiuso al quarto posto il girone d’andata, ha frenato bruscamente, vincendo solo una delle due 12 partite giocate in Serie A nell’anno solare 2024 e raccogliendo a malapena 10 punti. Numeri deludenti, visto che solamente Salernitana e Frosinone hanno fatto peggio. Nell’ultimo mese e mezzo Biraghi e compagni hanno battuto solo l’Atalanta nella semifinale d’andata di Coppa Italia e una settimana fa, in campionato, si sono arresi alla Juventus (1-0), incassando per la prima volta nella loro storia esclusivamente sconfitte contro le tre “strisciate” (Juve, Inter e Milan). Con una gara da recuperare, conquistare l’Europa attraverso un piazzamento tra le prime sette (oppure otto?) in Serie A è ancora possibile – il Napoli settimo è a +6 ma ha anche due partite in più – tuttavia la strada meno tortuosa per accedervi sembra proprio quella delle due coppe. In attesa di giocare il ritorno dei quarti di finale di Conference League con il Viktoria Plzen – giovedì scorso i toscani non sono riusciti a sfondare il muro dei cechi (0-0) – la Fiorentina accoglie il Genoa di Alberto Gilardino, ex bomber viola e tra i principali candidati a prendere il posto di Italiano.

I rossoblù di punti ne hanno 38, la salvezza è ormai in cassaforte e possono vivere all’insegna della più totale tranquillità questo finale di stagione. Con la vittoria di Verona (1-2) sono diventati tre i risultati utili di fila.

Fiorentina-Genoa: le ultime notizie sulle formazioni

Scontato il turnover da parte di Italiano, visto che giovedì la sua squadra affronterà una di quelle partite che valgono una stagione. Dodò in difesa vincerà il ballottaggio con Kayode, mentre Nico Gonzalez e Arthur potrebbero rifiatare, lasciando il posto a Ikoné e Duncan. Si rivedono anche Bonaventura e Parisi, l’unico a fare gli straordinari è Belotti, considerando che Nzola si è fermato in allenamento.

Diversi duelli anche nel Genoa ma Gilardino tira un sospiro di sollievo per l’italo-argentino Retegui: l’azzurro è in ripresa e a Firenze dovrebbe iniziare dal 1′ accanto a Gudmundsson.

Come vedere Fiorentina-Genoa in diretta tv e in streaming

Fiorentina-Genoa, in programma lunedì alle 18:30 allo stadio "Franchi" di Firenze, verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Il pronostico

La Fiorentina è alle prese con i ben noti problemi realizzativi – i viola ne hanno segnati solo due nelle ultime 4 gare, tra coppe e campionato – ma contro il Genoa, ormai salvo e senza obiettivi concreti, dovrebbero essere le maggiori motivazioni dei viola, ancora in corsa per l’Europa, a fare la differenza: si può dare fiducia ai viola in un match da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Genoa

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Ranieri, Parisi; Duncan, Bonaventura; Ikoné, Beltran, Kouamé; Belotti.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Spence, Frendrup, Badelj, Strootman, Messias; Gudmundsson, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1