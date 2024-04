I pronostici di lunedì 15 aprile: Serie A, Liga e Premier League

I pronostici di lunedì 15 aprile: ci sono due posticipi di Serie A, uno di Liga, uno di Premier League e altre partite in giro per il mondo.

Reduce dall’impresa di Anfield contro il Liverpool, l’Atalanta torna a giocare in Serie A con l’obbligo dei tre punti contro il Verona per riavvicinare la zona Champions League. Proprio grazie alla vittoria sui Reds, il ranking UEFA della Serie A è migliorato ancora e già giovedì potrebbe arrivare la certezza aritmetica del quinto posto valido per l’accesso alla prossima Champions League.

La Fiorentina, che nonostante il deludente 0-0 col Viktoria Plzen ha la strada spianata per la finale di Conference League, deve pensare comunque ad assicurarsi un posto in Europa tramite la Serie A: contro il Genoa tre punti alla portata.

Pronostici altre partite

Vittoria probabile anche per il Chelsea in Premier League contro l’Everton e per il Galatasaray in Turchia contro l’Alanyaspor in una partita da almeno tre gol complessivi.

Vincenti

• Fiorentina o pareggio (in Fiorentina-Genoa, Serie A, ore 18:30)

• Galatasaray (in Alanyaspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00)

• Atalanta (in Atalanta-Verona, Serie A, ore 20:45)

• Chelsea (in Chelsea-Everton, Premier League, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Wasl-Hatta, Emirati Arabi Uniti, ore 16:00

• Alanyaspor-Galatasaray, Super Lig, ore 19:00

• Jong Ajax-Cambuur, Eerste Divisie, ore 20:00

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Fiorentina-Genoa, Serie A, ore 18:30

• Juve Stabia-Crotone, Serie C, ore 20:30

• Osasuna-Valencia, Liga, ore 20:45

Il “clamoroso”

Atalanta vincente e almeno un gol per squadra (in Atalanta-Verona, Serie A, ore 20:45)