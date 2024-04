Osasuna-Valencia, Liga: diretta tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Osasuna-Valencia è una partita valida per la trentunesima giornata della Liga e si gioca lunedì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Il Betis ha vinto, la Real Sociedad no. L’ultimo fine settimana ha regalato risultati “agrodolci” ad un Valencia che può ancora staccare un pass per una delle due competizioni europee minori (Europa League o Conference League). Gli uomini di Ruben Baraja hanno subito il controsorpasso degli andalusi, vittoriosi nell’anticipo del venerdì sul Celta, ma possono accorciare sui baschi, fermati in casa dal fanalino Almeria.

I Pipistrelli hanno dunque una grande occasione nel posticipo della trentunesima giornata, una di quelle che sarebbe un peccato non sfruttare. Sì, perché in caso di successo a Pamplona contro l’Osasuna si riprenderebbero il settimo posto e andrebbero a -3 dal sesto. Tre punti che sarebbero pesantissimi anche in vista dell’imminente scontro diretto con il Betis, che nel prossimo turno di campionato sarà di scena proprio al Mestalla. Il Valencia peraltro è una squadra in salute e lo dimostra il fatto che da metà febbraio in poi abbia incassato appena una sconfitta, comunque dolorosa in quanto maturata nel derby con il Villarreal. Due settimane fa, invece, Correia e compagni si sono imposti di misura (0-1) in casa del Granada, collezionando il terzo clean sheet nelle ultime 4 gare. Sulla carta anche l’Osasuna, che a fine gennaio saluterà il tecnico Jagoba Arrasate – ha già detto che andrà via – può ambire al settimo posto ma al momento non si tratta di una prospettiva realistica. I Navarri intanto sono reduci dal nettissimo 3-0 rifilato all’Almeria, fondamentale per voltare pagina dopo le due sconfitte di fila con Girona e Real Madrid.

Come vedere Osasuna-Valencia in diretta tv e streaming

Osasuna-Valencia, valida per la trentunesima giornata della Liga, è in programma lunedì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Valencia è in fiducia ma a Pamplona dovrà fare a meno di due titolari come Gayà e Yaremchuk, che con ogni probabilità non recupereranno. Motivo per cui non sarebbe una sorpresa se assistessimo ad una gara equilibrata, da almeno una rete per parte. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Osasuna-Valencia

OSASUNA (4-3-3): Herrera; Areso, Garcia, Herrando, Mojica; Moi, Munoz, Moncayola; Arnaiz, Budimir, Ruben.

VALENCIA (4-4-2): Mamardashvili; Correia, Mosquera, Cenk, Foulquier; Fran Perez, Guillamon, Pepelu, Canos; Diego Lopez, Hugo Duro.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1