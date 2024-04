Betis-Celta Vigo è una partita valida per la trentunesima giornata della Liga e si gioca venerdì alle 21:00: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Riparte la Liga dopo lo stop dello scorso fine settimana per dare spazio alla finale di Coppa del Re e lo fa con un interessante anticipo tra Betis e Celta Vigo. I biancoverdi stanno vivendo uno dei momenti forse più complicati della gestione Pellegrini ed arrivano a questa partita con ben quattro sconfitte sul groppone.

Nel mese di marzo gli andalusi non hanno portato a casa neanche un punto, arrendendosi ad Atletico Madrid, Villarreal, Rayo Vallecano e Girona e precipitando all’ottavo posto in classifica. A rischio dunque la partecipazione alle prossime coppe europee, dal momento che l’unico traguardo attualmente alla portata sembra essere la settima piazza (Conference League). L’Athletic Bilbao quinto è ormai irraggiungibile (+14), ma è distante pure la Real Sociedad (+7). Tuttavia, restano ancora diverse partite da giocare ma se vuole tornare in Europa il Betis non può più sbagliare, a partire dal match con i galiziani. Il Celta Vigo è imbattuto da quando in panchina siede Claudio Giraldez, che subito sopo la sosta per le nazionali è subentrato a Rafa Benitez, a cui è stata fatale la sconfitta per 4-0 con il Real Madrid. Una vittoria (Siviglia) e un pareggio (Rayo Vallecano) con il nuovo tecnico: quattro punti fondamentali per rimanere a +3 sulla zona retrocessione.

Come vedere Betis-Celta Vigo in diretta tv e streaming

Betis-Celta Vigo, valida per la trentunesima giornata della Liga, è in programma venerdì alle 21:00. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 30,99 euro, quello Plus invece di 45,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Il pronostico

Il Betis ha voglia di ripartire ma soprattutto di ricominciare a fare punti dopo quattro k.o. di fila ma dovrà fare i conti con un Celta Vigo combattivo e rivitalizzato dal cambio di guida tecnica. Prevediamo una gara movimentata, da almeno un gol per parte, in cui i padroni di casa riusciranno ad evitare la sconfitta.

Le probabili formazioni di Betis-Celta Vigo

BETIS (4-1-4-1): Rui Silva; Ruibal, Pezzella, Riad, Abner Vinicius; Guido Rodriguez; Fornals, Isco, Fekir, Ayoze Perez; Willian José.

CELTA VIGO (3-4-2-1): Guaita; Mingueza, Tapia, Dominguez; Hugo Alvarez, Beltran, Sotelo, Sanchez; Iago Aspas, Bamba; Strand Larsen.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1