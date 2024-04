Modena-Catanzaro, Serie B: tv, streaming, probabili formazioni, pronostici

Modena-Catanzaro è una partita della trentatreesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 20:30: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

La sconfitta interna contro il Como è stata forse la pietra tombale sulle speranze del Catanzaro di raggiungere la Serie A senza passare dai playoff. Le Aquile, rimontate al “Ceravolo” dai lariani (1-2), sono scivolate a -9 dal secondo posto, un divario difficilmente colmabile a sei giornate dal termine.

La formazione di Vincenzo Vivarini, ormai certa di disputare la postseason – e non era assolutamente per una neopromossa, che non metteva piede in cadetteria da quasi vent’anni – può ancora dire la sua per quanto riguarda il terzo e il quarto posto, che consentono di saltare il turno preliminare dei playoff e partire direttamente dalle semifinali. Anche in questo caso non sarà semplice riacciuffare Venezia e Cremonese, che sembrano avere qualcosa in più rispetto ai calabresi, oltre ad essere rispettivamente a +7 e +6. Il Catanzaro tenterà di avvicinarsi facendo il colpaccio in casa del Modena, la seconda trasferta consecutiva in Emilia per Iemmelllo e compagni, che due settimane fa andarono a vincere in casa del Parma capolista. I canarini stanno vivendo un momento tutt’altro che semplice: non vincono da fine gennaio, sono affetti da “pareggite” – ben otto pareggi nelle ultime dieci giornate – ed hanno solo quattro punti di vantaggio sulla zona playout.

Modena-Catanzaro: le ultime notizie sulle formazioni

Il tecnico dei Canarini Paolo Bianco deve fare ancora a meno di Gargiulo, Guarino e Gerli, infortunati. Sulla trequarti conferme per Duca e Tremolada, mentre in attacco Abiuso è leggermente favorito su Gliozzi.

Nessuna defezione tra i giallorossi: torna a disposizione di Vivarini pure Brighenti, che in settimana ha ripreso a lavorare con il gruppo. Andrà in panchina ed è probabile un suo utilizzo a gara in corso. A destra si contendono una maglia D’Andrea e Sounas.

Come vedere Modena-Catanzaro in diretta tv e in streaming

La sfida tra Modena e Catanzaro è in programma venerdì alle 20:30 allo stadio “Braglia” di Modena e si potrà vedere su diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport oppure dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire pure del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. La diretta streaming si potrà seguire anche su DAZN.

Il pronostico

Il Catanzaro dovrebbe riuscire ad approfittare delle difficoltà di un Modena che non sa più vincere – nel 2024 l’ha fatto una volta sola – imponendo il loro gioco anche al “Braglia”. Probabile un risultato positivo dei calabresi, desiderosi di riscattare la sconfitta con il Como, in una sfida da almeno una rete per parte.

Le probabili formazioni di Modena-Catanzaro

MODENA (3-4-2-1): Seculin; Ponsi, Zaro, Pergreffi; Santoro, Magnino, Palumbo, Cotali; Duca, Tremolada; Abiuso.

CATANZARO (4-4-2): Fulignati; Situm, Antonini, Scognamillo, Veroli; D’Andrea, Pompetti, Petriccione, Vandeputte; Iemmello, Biasci.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1