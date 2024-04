Lotto, terno doppio e 50mila euro

Lotto, altre enormi vincite con il gioco più amato dagli italiani che più passa il tempo e più riscuote successo. Il doppio terno ha regalato quasi 50mila euro

Il gioco del Lotto – così come vi abbiamo raccontato soprattutto in questa settimana – sta regalando delle enormi vincite ai vari scommettitori che decidono di puntare qualche euro su dei numeri sognati, magari visti da qualche parte e per i quali è scoccata la scintilla. Insomma, ogni scusa è buona per passare dal tabacchino e investire qualche euro e sognare.

E come avete ben visto anche voi, se ci seguite in maniera assidua, in questi ultimi giorni il Lotto – ma anche il 10eLotto, non dimentichiamolo – ha praticamente toccato con la sua fortuna moltissime parti d’Italia. Sono tantissimi infatti gli utenti che hanno festeggiato anche delle vincite clamorose che sì, cambiano la vita. In questo caso invece vi parliamo di due importanti colpi, centrati in una sola Regione, che no, la vita non la cambiano. Ma l’aiutano, eccome. Si parla di quasi 50mila euro. Un sogno a occhi aperti.

Lotto, ecco due vincite straordinarie

Questa volta, così come al solito ci viene raccontato da Agimeg.it, a festeggiare sono stati due fortunati scommettitori dell’Emilia Romagna. Un doppio colpo, con altrettanti terni centrali, che alla fine hanno portato in dote una somma assai vicina ai 50mila euro. Ma andiamo a vedere il dettaglio di queste due importanti e clamorose vincite.

La prima è stata piazzata a Imola, in provincia di Bologna, dove grazie a un terno sulla ruota di Milano un fortunato – o una fortunata – ha portato a casa il colpo grosso da 25mila euro. A seguire c’è il terno sulla ruota Nazionale da 23.750 euro realizzato a Rio Saliceto, in provincia di Reggio Emilia, con una puntata complessiva di 10 euro. Quindi non sono 50mila ma mancano solamente 125euro per fare cifra tonda. Sì, parliamo di una doppia vincita straordinaria che segue a tutte quelle che vi abbiamo raccontato nei giorni scorsi e che vedendo l’andazzo non finiremo mai di segnalarvi. Anche noi sogniamo in questo modo, immaginando cosa faremmo in questo preciso momento con tutti quei soldi. Da macchine nuove a vacanze, ognuno realizzerebbe qualcosa.