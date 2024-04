Berrettini, ritorno di fiamma: effetto calamita

Berrettini, certi amori non finiscono mai per davvero: il video circolato in rete ha commosso il popolo del tennis.

Uno aveva bisogno di nuovi stimoli. L’altro pure. Perché quando si sta “insieme” da tanto può succedere, purtroppo, che si avverta il bisogno di respirare aria nuova e fresca. Ed è questo che hanno fatto Matteo Berrettini e Vincenzo Santopadre quando, nello scorso mese di ottobre, hanno deciso di separarsi per il bene di entrambi.

Il tennista ha assoldato come allenatore lo spagnolo Francisco Roig, mentre il suo ex coach ha deciso di sposare il progetto del giovane giocatore d’Oltralpe Luca Van Assche. Sembra trascorsa una vita, da quando facevano “coppia” in campo e fuori dal campo, ma certi amori, si sa, non finiscono mai del tutto. E sbagliava chi credeva che si fossero lasciati in malo modo, per via di qualche incomprensione o divergenza. Tra Matteo e Vincenzo non è accaduto alcunché: la loro separazione è semplicemente figlia della necessità, del tutto legittima, di fare nuove esperienze dopo più di un decennio trascorso a stretto contatto.

Ma se c’è una cosa di cui possiamo essere sicuri al 100%, è che né Santopadre e né tanto meno Berrettini potranno mai dimenticare tutto quello che è stato. Matteo, nel suo post di “addio”, aveva detto una cosa importantissima: “Senza di te non ci sarebbe stato The Hammer”, una dimostrazione di stima e di rispetto che va al di là di tutto. Sincera, cristallina, come cristallino è il video circolato sulle piattaforme social nelle scorse ore.

Berrettini, il dolcissimo video fa il giro dei social

Grazie ad una wild card, come noto, il viceré di Wimbledon 2021 ha potuto partecipare al Masters 1000 di Montecarlo. Purtroppo, un po’ per la stanchezza dovuta alla settimana frenetica in Marocco, un po’ per via delle diversissime condizioni di gioco e per un Kecmanovic in ottima forma, Matteo non è riuscito ad andare al di là del primo turno.

Prima di scendere in campo contro Kecmanovic 🇷🇸, Matteo Berrettini 🇮🇹 si è scaldato insieme a Vincenzo Santopadre 🥹🥹🥹pic.twitter.com/KQHY1lbs50 — Giovanni Pelazzo (@giovannipelazzo) April 9, 2024



Facciamo un passo indietro, però, e torniamo a quando la partita tra l’azzurro e il serbo non era ancora iniziata. La pioggia ha costretto gli organizzatori del torneo a posticipare l’inizio dei match in calendario e, negli spogliatoi, il romano ha incontrato una persona per lui estremamente speciale: il suo ex mentore, appunto, Vincenzo Santopadre.

Il video circolato in rete ha immortalato egregiamente un momento dolcissimo: l’allenatore che fa scaldare il suo ex pupillo, come se il tempo non fosse mai trascorso e come se i due non si fossero mai realmente separati. Perché certi amori, in fondo, non finiscono mai.