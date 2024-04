Augsburg-Union Berlino, Bundesliga: probabili formazioni, pronostici

Augsburg-Union Berlino è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca venerdì alle 20:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostici.

L’Augsburg la salvezza – obiettivo stagionale – l’ha già raggiunta da tempo e sta cercando di approfittare del “vuoto” che c’è nella parte centrale della classifica per ottenere una qualificazione alle coppe europee che avrebbe del clamoroso. I bavaresi però sembrano aver rallentato sul più bello.

Dopo la sosta per gli impegni delle nazionali hanno raccolto un solo punto tra Colonia (1-1) e Hoffenheim (3-1) ed ora condividono il settimo posto, oltre che con il Friburgo, anche con il club di Sinsheim. Mancano tuttavia ancora sei giornate alla fine della Bundesliga e, se gli uomini guidati dal danese Jess Thorup dovessero ritrovare lo smalto di un mese fa, la Conference League sarebbe alla portata. In ogni caso resta una stagione positiva per l’Augsburg, che da tempo aspirava a qualcosa di più ambizioso di una salvezza tranquilla. Nell’anticipo della ventinovesima giornata in Baviera arriva l’Union Berlino, quest’anno tornato a lottare per non retrocedere dopo tre annate vissute ad “alta quota”. I capitolini evidentemente hanno raggiunto il loro massimo nella passata stagione, in cui sono riusciti addirittura a qualificarsi alla Champions League da quarti in classifica.

Il “castello” costruito dall’Union negli ultimi anni è crollato all’improvviso lo scorso autunno: una lunga serie di sconfitte ha portato all’esonero dell’ex tecnico Urs Fischer, decisione che di fatto ha messo fine ad un ciclo probabilmente irripetibile. La squadra si è risollevata con l’arrivo dell’allenatore croato Nenad Bjelica ma ora la cosa più importante è mantenere la categoria. I biancorossi hanno 29 punti, sei in più sulla terzultima: da metà febbraio, però, hanno battuto solo il Werder Brema, collezionando 5 punti in sei giornate.

Come vedere Augsburg-Union Berlino in diretta tv e streaming

La sfida tra Augsburg e Union Berlino, in programma venerdì alle 20:30, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. I diritti della competizione sono in possesso di Sky, ma la piattaforma ha scelto di dare priorità ad altri incontri.

Il pronostico

L’Augsburg è leggermente favorito contro un Union Berlino che in trasferta non vince da quasi due mesi e che in quattro delle ultime cinque partite è rimasto pure all’asciutto di gol. Ci aspettiamo un match tirato e da meno di 4 reti complessive.

Le probabili formazioni di Augsburg-Union Berlino

AUGSBURG (4-3-1-2): Dahmen; Mbabu, Gouweleeuw, Uduokhai, Pedersen; Engels, Breithaupt, Maier; Vargas; Tietz, Demirović.

UNION BERLINO (3-1-4-2): Rønnow; Doekhi, Vogt, Leite; Khedira; Trimmel, Laidouni, Schäfer, Juranovic; Volland, Aaronson.

POSSIBILE RISULTATO: 1-0