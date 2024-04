Gratta e Vinci, passate da qui: la tabaccheria più fortunata del 2024

Gratta e Vinci, se siete in giro passate da qui. Ecco la tabaccheria più fortunata di questo 2024. Molteplici colpi con la Lotteria istantanea

Ci sono quelle ricevitorie più fortunate delle altre. Succede spesso che alcune nel corso di un anno intero riescano a fare felici i propri clienti in più di un’occasione. E anche stavolta, seppur parliamo solamente di un primo assaggio di 2024, ce n’è una, così come raccontato da Agimeg.it, che sta facendo faville.

E dove si trova? Bene, non possiamo provare un certo imbarazzo quasi a dirvi che questa speciale tabaccheria e ricevitoria si trovi in Lombardia, proprio nella terra dove, lo scorso anno, grazie a Gratta e Vinci, ci sono stati il maggior numero di milionari del nostro Paese attraverso questo gioco istantaneo che ha molti anni e che ogni anno riesce comunque ad aumentare il proprio fatturato. E allora insieme andiamo a scoprire quelli che sono stati i dettagli di queste importanti vincite piazzate nel corso di questi mesi. Vi avvertiamo: parliamo pure di una vincita massima e di una storia che deve essere ancora raccontata.

Gratta e Vinci, passate da qui

Ci troviamo come detto in Lombardia, precisamente però nella rivendita Kiki, a Monza, in via Bertacchi. Tutto è iniziato lo scorso mese di febbraio quindi nel bar gestito da Ylenia Paparella un signore entrò per acquistare un Gratta e Vinci della serie ‘Numerissimi’. Questi tagliandi erano però finiti e decise quindi di sceglierne un altro, acquistando il Nuovo 20X, tagliando dal costo di 5 euro.

Scelta migliore non poteva fare. Sì, perché con quel nuovo biglietto ha centrato appunto la vincita massima, vale a dire quella che gli ha permesso di esultare con 500mila euro in tasca. Una botta di fortuna clamorosa, di quelle che fanno anche la storia di questo gioco. Ovviamente non è finita qui.

Perché un altro cliente, un giorno, ha deciso di comprare un Miliardario da 5 euro vincendo diecimila euro. Non contento, con quella somma, ha deciso di comprare un altro biglietto della stessa famiglia ma il Maxi, quello che un costo commerciale di 20euro. Bene, non ci crederete, ma ha vinto anche mille euro in quel modo. A chiudere l’opera c’è un’altra vincita, sempre da mille euro, con un biglietto del 20X. Il fortunato questa volta ha trovato la somma di 200euro con un moltiplicatore X5 che lo ha fatto davvero contento.