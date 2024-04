Superenalotto, UFFICIALE: rinviata l’estrazione di giovedì

Superenalotto, adesso è UFFICIALE: come succede spesso è stata rinviata l’estrazione di giovedì. Ecco spiegato il motivo di questa decisione

Ci sono dei giorni in cui le estrazioni del Lotto e di conseguenza anche quelle del Superenalotto non si possono fare. Quei giorni di festa, segnati in rosso sul calendario, che ogni tanto capitano proprio in quei giorni nei quali è in programma un’uscita. E cosa succede in questi casi? Viene tutto rinviato, ovviamente.

Succede durante le festività natalizie, ad esempio. O a Capodanno, pure. Potrebbe succedere il primo maggio e succederà di sicuro, in questo 2024, il prossimo 25 aprile. Con una nota apparsa sul sito ufficiale, infatti, il Superenalotto ha espressamente comunicato un cambio di programma. Occhio, le date delle future estrazioni già ci sono. Quindi state attenti, prendete carta o penna oppure salvate tra i vostri preferiti questo articolo, così quando avrete dei dubbi lo andrete immediatamente a leggere. Adesso quindi, sono il preambolo, andiamo a vedere insieme quali sono le nuove date in programma.

Superenalotto, rinviata l’estrazione del 25 aprile

Sisal – che come sappiamo gestisce il gioco del Lotto e del Superenalotto – ha segnalato che per via del 25 aprile, la Festa della Liberazione, i concorsi subiranno delle variazioni.

Nel dettaglio il concorso n° 65 di giovedì 25 aprile è posticipato a venerdì 26 aprile 2024; il Concorso SuperEnalotto n° 66 di venerdì 26 aprile è posticipato a sabato 27 aprile 2024; il Concorso SuperEnalotto n° 67 di sabato 27 aprile è posticipato a lunedì 29 aprile 2024. Insomma, non vi potete sbagliare visto che già ci sono le date dei nuovi eventi. Certo, se in quei giorni anche voi staccherete per qualche giorno la spina, per non perdere proprio mai la possibilità di giocare quella schedina che magari custodite gelosamente nel vostro portafoglio, vi ricordiamo che sia tramite l’applicazione, sia andando in qualsiasi rivenditore autorizzato, c’è la possibilità di giocare le vostre schedine in abbonamento. Quindi con la serenità di essere coperti in tutti i casi. Questo, per i giocatori abitudinari, è un metodo infallibile per non perdere mai la possibilità di piazzare la giocata.