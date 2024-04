Sarri torna al Napoli: “Conosce la piazza e migliora i giocatori”

Antonio Conte, Vincenzo Italiano, ma non solo: per il Napoli, come nuovo allenatore, qualcuno fa anche il nome dell’ex Maurizio Sarri.

Carmine Gautieri, ex giocatore e oggi allenatore, ha parlato ai microfoni di TvPlay della stagione di De Rossi alla Roma e delle possibili novità in panchina per la Juve e il Napoli. E, a sorpresa, proprio per il Napoli, Gautieri pronostica il ritorno di un ex che non è in ottimi rapporti con Aurelio De Laurentiis: Maurizio Sarri. Ma davvero l’ex Lazio potrebbe tornare a guidare gli azzurri?

⁠L’intervistato è partito analizzando le qualità di Daniele De Rossi come coach. “Ha dimostrato di essere una allenatore forte e importante su tutti gli aspetti: mentale, tattico e comunicativo. Finora ha determinato, e anche grazie alla sua storia calciatore della Roma. E probabilmente è stato chiamato proprio per questo motivo“.

Secondo Gautieri la differenza principale fra De Rossi e Mourinho verte sul piano comunicativo, anche se c’è un netto squilibrio anche in termini di risultati. “I giocatori, evidentemente, soffrivano l’atteggiamento di Mourinho, De Rossi è stato bravo a recuperare e a rincuorare gli atleti. De Rossi, sin dal primo momento, ha ribadito la forza della Roma, mentre Mourinho aveva qualche dubbio su questo”.

Secondo l’intervistato De Rossi merita quindi di continuare ad allenare i giallorossi. “Doveva essere confermato già due mesi fa, proprio per il discorso che riguarda la programmazione. De Rossi sta lavorando bene anche negli allenamenti, altrimenti non sarebbero arrivati questi risultati. Un club deve programmare su un allenatore in cui credi a prescindere dalla qualificazione in Champions”.

Sarri e l’improbabile ritorno al Napoli: “Lo vedrei bene“

“Alla Juve vedrei bene un allenatore come Thiago Motta, il quale sta facendo benissimo al Bologna”, ha poi commentato l’ex Atalanta e Napoli. “A Napoli vedrei bene un ritorno di Sarri, visto che conosce benissimo l’ambiente. Poi bisogna capire anche quanto voglia spendere il presidente. Sarri conosce la piazza e migliora i giocatori”.

Ma è difficile che De Laurentiis richiami Sarri e che Sarri perdoni De Laurentiis, che in questi anni, dopo il divorzio datato 2018, lo ha attaccato in più occasioni. Per l’ex Lazio sono già arrivate offerte dalla Turchia e dalla Russia. Lui però sta aspettando il Milan o la Fiorentina.

Gautieri, che in carriera ha già allenato varie squadre, dal Potenza all’Avellino, ha detto che per lui è difficile ripartire dall’Italia, visti gli ultimi esoneri. “La mia idea è quella di andare all’estero per far vedere e far valere le mie idee. Qui bastano due anni sbagliati per farti considerare un allenatore non valido. Poi, ovviamente, valutare una possibile offerta importante dall’Italia“.