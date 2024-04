Lotto, il telefono scotta: champagne a colazione

Lotto, al suo risveglio il telefono si era praticamente surriscaldato: nella notte è successo qualcosa di incredibile.

Quella notte aveva dormito più saporitamente del solito. Tanto da non essersi neanche accorto del fatto che il suo smartphone avesse trillato per ore e ore. Qualcuno lo ha cercato con una certa insistenza, ma lui non se n’è neppure reso conto. Ha trovato le chiamate perse al mattino, una volta svegliatosi, ma proprio non aveva idea di chi stesse cercando di mettersi in contatto con lui in maniera così ostinata.

Non ci è voluto molto, comunque, perché lo scoprisse. Ma è strano pensare che, al suo risveglio, fosse praticamente il solo a non sapere ancora cosa fosse successo mentre lui, beatamente, se la ronfava di gusto. Siamo in Australia, nel Queensland, più precisamente in quell’angolo di paradiso che si chiama Sunshine Coast. Un luogo meraviglioso che, in queste ore, è balzato agli onori della cronaca internazionale perché teatro di una delle vincite più incredibili di tutti i tempi.

Il protagonista di questa storia è un uomo che, qualche giorno fa, ha deciso di tentare la fortuna online all’Oz Lotto. Aveva scelto dei numeri e li aveva giocati in vista dell’estrazione numero 1573 dell’amatissimo gioco. Lo aveva fatto online, per cui era, per così dire, “tracciato”. Il che spiega, come capirete dopo, perché il suo telefono abbia trillato in maniera tanto insistente, quella notte.

Lotto, non sapeva nulla: la chiamata nella notte

Al mattino, dicevamo, alla vista di tutte quelle chiamate perse sullo schermo del suo smartphone, si era addirittura preoccupato. Quello stesso numero lo ha ricontattato poco dopo ed è stato allora che l’uomo ha capito, finalmente, cosa stesse bollendo in pentola.

A cercarlo erano stati i funzionari della Lotteria, che morivano dalla voglia di comunicargli la notizia più pazzesca di tutti i tempi. Era lui l’uomo che, in occasione dell’estrazione della serata precedente, si era aggiudicato il jackpot dell’Oz Lotto: 50 milioni di dollari, pensate un po’, sono finiti nelle tasche di questo fortunatissimo residente della Sunshine Coast.

Naturalmente, la notizia lo ha lasciato sotto shock. Che è il minimo che potesse accadere, diciamo. Dire che la sua vita sia cambiata da così a così sarebbe un autentico eufemismo. Quella giornata ha stravolto la sua vita a pochi minuti dal suo risveglio, nel bel mezzo della colazione. E chissà se, al posto del latte, avrà sorseggiato un po’ di champagne…