Formazioni ufficiali Milan-Roma: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Milan-Roma, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori della sfida valida per l’andata dei quarti di finale di Europa League.

A caccia di un posto al sole. Luci a San Siro per il primo round dell’euroderby tra Milan e Roma, valido per l’andata dei quarti di finale di Europa League. Un appuntamento che si preannuncia assolutamente scintillante, al quale le compagini di Pioli e De Rossi si presentano con il vento in poppa. Forti di una seconda parte di stagione che definire convincente sarebbe solo un eufemismo, rossoneri e giallorossi vogliono dare spettacolo in un doppio confronto che, si spera, possa fungere da spot per il nostro calcio. Di seguito le scelte dei due allenatori:

MILAN (4-2-3-1): Maignan, Calabria, Thiaw, Gabbia, T. Hernandez, Loftus Cheek, Bennacer, Pulisic, Reijnders, Leao, Giroud.

ROMA (4-3-3): Svilar, Celik, Mancini, Smalling, Spinazzola, Cristante, Paredes, Pellegrini, Dybala, Lukaku, El Shaarawy.

Milan-Roma, il pronostico marcatori

Rafa Leao marcatore. Il fuoriclasse portoghese vive probabilmente uno dei suoi periodi più scintillanti da quando veste la maglia del Milan. Ritornato al top della forma, Leao potrebbe mettere in grave apprensione la catena di destra dei giallorossi. Sia pur in sensibile crescita, la compagine di De Rossi ha dimostrato di poter patire qualcosa se attaccato sul suo lato destro, lato del quale battuto con una certa continuità dal Milan. La sensazione è che dinanzi al proprio pubblico, in una serata che si preannuncia stellare, Rafa Leao possa riuscire a cogliere il bersaglio grosso grazie ad una giocata delle sue.

Probabili ammoniti e tiratori di Milan-Roma

Come già anticipato, ci sono tutte le premesse per assistere ad un match frizzante, con rapidi capovolgimenti di fronte. Le due squadre non snatureranno il proprio credo tattico, fatto di qualità nel palleggio e tentativo di aggredire l’avversario restando alti. Pulisic e Loftus Cheek , sotto questo punto di vista, rappresentano due opzioni tiratori da non trascurare. Così come Reijnders, spesso molto pericoloso grazie ai suoi inserimenti. Sull’altro versante, invece, sia El Shaarawy che Pellegrini non dovrebbero faticare più di tanto a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario. Possibili ammonizioni, infine, per Thiaw e Celik: entrambi, spesso non precisi nei loro interventi, potrebbero pagare dazio se affrontati in velocità e vedere il proprio cognome finire sul taccuino dei cattivi.