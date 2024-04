Scommesse, 25mila euro con 4 partite: l’Atalanta regala il sogno

Scommesse, il colpo è incredibile: 25mila euro vinti con solamente 4 partite pronosticate. L’impresa dell’Atalanta ad Anfield regala il sogno

Quattro partite pronosticate, un bottino da 25mila euro. Non ci credete? Sbagliate, perché é successo proprio questo ad uno scommettitore del sito PlanetWin365, così come viene riportato da Agimeg.it, che in calce pubblica anche la foto della scommessa vincente.

Un giovedì magico per questo fortunato e bravo giocatore, che ha deciso di investire un po’ di denaro, tra le altre partite, anche sulla vittoria esterna dell’Atalanta di Gasperini contro il Liverpool. Ed è stata proprio quella quota a ribaltare la situazione, visto che l’affermazione della Dea ad Anfield Road era pagata oltre 8 volte la posta. Ma ovviamente non è finita qui, perché in una schedina del genere i colpi sono diversi.

Scommesse, c’era anche la vittoria della Roma

Oltre il miracolo bergamasco, meritato per chi ha visto la partita e chi scrive l’ha vista, è stato azzeccato anche il 2 della Roma nell’euro-derby contro il Milan. Pure in questo caso la quota era davvero altissima, visto che si giocava a 4,55 volte la posta.

A completare l’opera c’era la vittoria del Benfica sul Marsiglia, sempre per quanto riguarda l’Europa League, e infine la vittoria del Brugge sul Paol per quanto riguarda in questo caso la Conference League. E pensare che non ha messo il Leverkusen, una squadra che ha vinto semplice la propria partita che avrebbe sicuramente alzato la posta in palio. Ma alla fine quanti soldi ha vinto? Per la precisione il colpo grosso è stato di 25.348,87 euro. Una somma incredibile, e siccome non c’era la puntata che era stata fatta, facendo due calcoli abbiamo capito che non è stata investita una somma di poco conto. Sì, più o meno l’uomo in questione ha deciso di puntare su queste quattro partite intorno alle 200euro. Che per una scommessa del genere sono oggettivamente tantissimi soldi. Ma il suo coraggio è stato ripagato a pieno. Soprattutto grazie alla splendida vittoria della formazione italiana che è andata a vincere sul campo della prima in Premier League mettendo una serissima ipoteca al passaggio del turno.