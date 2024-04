Sinner, un amore “travestito”: nessuno è riuscito a vederla

Sinner, nessuno riesce a spiegarsi come sia possibile. La missione è comunque compiuta: è passata inosservata.

A Melissa Satta hanno ingiustamente dato il tormento per un anno intero perché rea, si diceva, di prosciugare le energie di Matteo Berrettini tra le lenzuola. Come se qualcuno li spiasse H24 e avesse realmente contezza di quanto fosse intensa la loro vita sessuale.

Jannik Sinner, fortunatamente, non ha di questi problemi. Della sua fidanzata, a differenza dell’ex dolce metà del suo collega romano, si dicono meraviglie. Perché Maria Braccini è discreta, addirittura invisibile, e questo, evidentemente, paga. Appare sui social solo di tanto in tanto, senza mai alcuna allusione diretta al suo campione del cuore. Si limita a localizzarsi e a lasciare intendere che si trova nella stessa città in cui l’azzurro sta giocando, ma niente più. Mai una parola di troppo, mai un riferimento chiaro al ragazzo che fa battere il cuore a lei e, con il suo tennis, anche a milioni di altri tifosi.

Quanto piaccia lady Sinner lo si evince chiaramente, d’altra parte, dalle parole che Roberto Alessi, giornalista e re del gossip, ha rilasciato a Mowmag: “L’amore fa bene a Sinner – ha sentenziato – Maria Braccini non lo ha mai mollato negli ultimi due anni. Addirittura, era presente quando lui ha conquistato la posizione numero due del mondo. Per cui, quando si raccontano tutte quelle storie secondo cui il ses*o fa male, che le donne è bene tenerle lontane dai campioni e i fidanzati dalle campionesse, vi sbagliate, l’amore fa benissimo“.

Sinner, parrucca e cappellino: amore in incognito

C’è un però. Sarebbe troppo bello, d’altronde, se fosse tutto perfetto. Alessi proprio non se lo riesce a spiegare. E, con lui, molti altri sostenitori della coppia, che ha saputo dimostrare che anche nell’era dei social è possibile tenere le cose belle per sé, senza sbandierarle ai quattro venti.

“Maria Braccini è bella, simpatica e buona. La cosa che mi sconvolge è che vorrei sapere che travestimento ha usato, perché so che era presente anche a Miami, ma nessuno l’ha vista eppure era lì tra le tribune. Pare che abbia messo su una parrucca, un cappello e gli occhiali pur di non farsi riconoscere”. Le telecamere non l’hanno mai pizzicata, né a Miami né altrove, sebbene sia ovvio che anche lei sieda sugli spalti. Non dubitiamo del fatto, quindi, che questa voce sia vera. Anzi, siamo convinti che sia così e che Maria agisca sempre in incognito.

“Ma la sera era lì – ha proseguito Alessi – e ha festeggiato con il fidanzato e con i genitori. Per ora non si sposano, ma già da due anni sono conviventi”. Che il loro segreto sia proprio la discrezione, alla quale Jannik tiene più di ogni altra cosa al mondo?