Cagliari-Juventus, Serie A: streaming, probabili formazioni, pronostici

Cagliari-Juventus è una partita valida per la trentatreesima giornata di Serie A e si gioca venerdì alle 20:45: probabili formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.

Nella stracittadina con il Torino, sabato scorso, abbiamo rivisto all’opera la versione peggiore della Juventus e l’unica aspetto positivo di un derby deludente anche dal punto di vista dello spettacolo (0-0) è quel punto che consente a Massimiliano Allegri e i suoi uomini di muovere quantomeno la classifica.

Una ricaduta quasi scontata, visto che i bianconeri non avevano convinto neppure nelle due vittorie di fila con Lazio e Fiorentina. O meglio, l’avevano fatto solo in parte. Contro i granata a fare flop è stato principalmente l’attacco, ha risposto presente invece la difesa, di nuovo inviolata come nelle due gare precedenti. Serve però uno sforzo in più per raggiungere il prima possibile l’obiettivo stagionale, vale a dire la qualificazione alla prossima Champions League, ancora non aritmetica: dietro Bologna e Roma hanno rallentato – nell’ultimo turno hanno pareggiato entrambe, anche se il match dei giallorossi è stato sospeso a metà ripresa per via del malore occorso a N’Dicka – ma non sono poi così lontane. In quest’ottica sarebbe importante tornare con i tre punti dalla trasferta di Cagliari, per poi concentrarsi sulla semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio, in programma martedì prossimo (si riparte dal 2-0 di Torino). La squadra di Claudio Ranieri, tuttavia, sta forse attraversando il miglior momento della sua stagione e domenica scorsa è riuscita ad evitare pure la sconfitta a San Siro contro l’Inter (2-2), con il discusso gol di Viola che ha riacciuffato i nerazzurri nei minuti finali. Sette risultati utili per i sardi nelle ultime otto giornate e la salvezza è sempre più vicina.

Cagliari-Juventus: le ultime notizie sulle formazioni

Ranieri potrebbe riproporre il centrocampo a cinque visto a San Siro, ma a differenza di domenica scorsa con la Juventus tornano a disposizione Deiola e Nandez, due pedine importanti. In dubbio Petagna e Oristanio, entrambi non al meglio: davanti toccherà a Luvumbo – favorito su Gaetano – e Shomurodov.

Poche novità nella formazione titolare della Juventus: l’unica sarà la presenza di Perin tra i pali, dal momento che Szczezny ha subito un intervento per la frattura del naso. Davanti fiducia alla coppia Vlahovic-Chiesa.

Come vedere Cagliari-Juventus in diretta tv e in streaming

Cagliari-Juventus è in programma venerdì alle 20:45 all’Unipol Domus di Cagliari e verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. La nota piattaforma detiene i diritti di trasmissione di tutte le partite del massimo campionato italiano. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 49,99 euro, ma solo in caso di sottoscrizione annuale. Sarà possibile vedere Cagliari-Juventus anche su Sky, che trasmette tre match a giornata in co-esclusiva con DAZN. I canali dedicati all’evento sono Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (canale 213) e Sky Sport (canale 251). La trasmissione sarà disponibile anche su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

I precedenti ci dicono che la Juventus ha sempre battuto il Cagliari negli ultimi quattro precedenti ma questa, per gli uomini di Allegri, resta una trasferta piena di insidie. I rossoblù in questo momento sono in fiducia, sono affamati di punti salvezza e potrebbero approfittare di una Signora “distratta” dalla Coppa Italia. Un loro risultato positivo non sarebbe una sorpresa, insomma.

Le probabili formazioni di Cagliari-Juventus

CAGLIARI (3-5-2): Scuffet; Mina, Dossena, Obert; Nandez, Makoumbou, Deiola, Sulemana Augello; Luvumbo, Shomurodov.

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

Il Cagliari riuscirà ad evitare la sconfitta?

POSSIBILE RISULTATO: 1-1