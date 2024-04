I pronostici di venerdì 19 aprile: Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 19 aprile: serata di anticipi in Serie A, B, Liga, Bundesliga e Ligue 1, in campo anche altri campionati minori.

La trentatreesima giornata di Serie A inizia con due anticipi al lunedì che vedranno subito in campo Lazio e Juventus, poi impegnate martedì prossimo nel ritorno delle semifinali di Coppa Italia, una partita di fondamentale importanza per tutte e due le squadre vista la piega che ha preso la stagione nell’ultimo periodo.

E così Genoa e Cagliari, che avranno pure il vantaggio del fattore campo, proveranno ad approfittare per strappare quanto meno un pareggio, che sarebbe preziosissimo soprattutto nel caso della squadra di Ranieri in ottica salvezza.

Pronostici altre partite

In Serie B promette gol e spettacolo la sfida tra Palermo e Parma, mentre nella Liga spagnola l’Athletic Bilbao dopo avere vinto la Coppa del Re vuole proseguire la marcia Champions in campionato: contro il Granada i tre punti sono ampiamente alla portata.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Eintracht Francoforte vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Eintracht Francoforte-Augsburg, Bundesliga, ore 20:30

Vincenti

• Genoa o pareggio (in Genoa-Lazio, Serie A, ore 18:30)

• Cagliari o pareggio (in Cagliari-Juventus, Serie A, ore 20:45)

• Athletic Bilbao (in Athletic Bilbao-Granada, Liga, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Al Nassr-Al Feiha, Saudi Pro League, ore 17:00

• Helmond-Jong Ajax, Eerste Divisie, ore 20:00

• Palermo-Parma, Serie B, ore 20:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Telstar-Emmen, Eerste Divisie, ore 20:00

• Eintracht Francoforte-Augsburg, Bundesliga, ore 20:30

• Palermo-Parma, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

Pareggio (in Reggiana-Cosenza, Serie B, ore 20:30)