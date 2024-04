Ascoli-Modena e Bari-Pisa, Serie B: tv, formazioni, pronostici

Ascoli-Modena e Bari-Pisa sono valide per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B: dove vederle in tv e in streaming, probabili formazioni e pronostici

La sconfitta interna contro il Catanzaro ha chiuso l’esperienza di Bianco sulla panchina del Modena: via l’ex tecnico del settore giovanile della Juventus, dentro uno esperto e navigato come Bisoli, esonerato nel corso della stagione dal SudTirol. Gli emiliani, che non vincono in campionato dallo scorso 27 gennaio, hanno deciso di dare una sterzata. Ed è subito match salvezza.

Trasferta sul campo dell’Ascoli: gara che mette in palio dei punti pesanti sia per i bianconeri sia per i canarini. Carrera in questo momento sarebbe retrocesso con la sua squadra, ma sa di avere ancora delle possibilità per riuscire a risalire la classifica. Sarà una sfida equilibrata quella del Del Duca: una gara che potrebbe anche finire in pareggio.

Anche il Bari ha cambiato in settimana. Nemmeno Iachini è riuscito a dare una scossa ai pugliesi che ricordiamo l’anno scorso sono stati a 2minuti dalla Serie A. Dentro Giampaolo, ex allenatore della Primavera, che ha subito un compito difficile contro il Pisa di Aquilani. Che viene dalla bella vittoria interna contro la FeralpiSalò e che sogna i playoff, distanti solamente un punto. Al Bari servirebbe come l’aria una vittoria (adesso sarebbe clamorosamente ai playout), ma sarà davvero difficile.

Come vedere Ascoli-Modena e Bari-Pisa in diretta tv e in streaming

Ascoli-Modena e Bari-Pisa sono in programma sabato 20 aprile. Entrambe alle 14:00. Si potranno vedere su tre diverse piattaforme. Sul satellite verrà trasmessa da Sky (match visibili attraverso i canali di Sky Sport, dal 251 in poi). Gli abbonati potranno usufruire anche del servizio NOW, la piattaforma live e on demand. In diretta streaming si potrà seguire pure sulla piattaforma DAZN, che già negli ultimi anni ha trasmesso la Serie B.

Il pronostico di Ascoli-Modena

Al Modena un pareggio potrebbe bastare. All’Ascoli no. Ma è assai difficile che Bisoli possa perdere questa partita. Subito cambio tattico e passaggio al 4-4-2. Segnale che non serve inventarsi nulla. Quindi sì, il pareggio finale è il risultato che potrebbe venire fuori.

Le probabili formazioni

ASCOLI (3-5-2): Vasquez; Mantovani, Bellusci, Vaisanen; Falzerano, Masini, Di Tacchio, Caligara, Zedadka; Rodriguez, Nestorovski.

MODENA (4-4-2): Gagno; Riccio, Zaro, Cauz, Corrado; Magnino, Tremolada, Palumbo, Santoro; Abiuso, Gliozzi.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1